Nagyharsányi központtal, Beremenden, Villánykövesden, Palkonyán a Mokos pincében és Kisharsányban, a Vylyan-teraszon.

Nem állt még össze a pályázati támogatás, de így is rengeteg program lesz hatvan helyszínen – tudtuk meg a rendezvény online sajtótájékoztatóján. Néhány szuperprodukció kimarad, például nem lesz Beremenden nagyszínpad, de operabeavató előadást tartanak Kolonits Klárával, a Traviátát, melynek női főszerepét már több mint százszor elénekelte. Kollár-Klemencz László, az egyik idei díszvendég Öreg banda című új könyvét mutatja be, újra elhozza a Zsolnay Pikniken óriási sikert arató Zabolátlan lovaim című balladisztikus dalösszeállítását és kamarazenekarával is fellép.

Both Miklós Ukrán Udvara különleges jelentőséget kap, a díszvendégek között pedig ott lesz a Budapest Bábszínház és a Magyar Nemzeti Múzeum is.