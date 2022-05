A tárlat a Harsány-hegyi csatát mutatja be, és első körben 30 iskola jelezte szándékát, hogy megtekinti a kiállítást. A szombati megnyitón megjelenteket Bohár Ervin egyesületi tag köszöntötte, majd Kollár Csaba, Nagyharsány polgármestere mondta el, hogy az önkormányzat és az egyesület is próbál pályázati forrást nyerni a patinás épület felújítására is, de addig is az állagmegóvó munkálatokat az önkormányzat elvégzi.

Kanász Imre helytörténész közreműködésével kerültek ide a kiállítás alapját képező információs táblák, hozzá pedig a Victorem Hagyományőrző Egyesület, és az Apró Paták LSE gyűjtéséből hadtörténeti tárgyakat, korabeli viseleteket helyeztek el a házban, ezzel átfogó képet adva a török ellen 1687-ben vívott győztes küzdelemről. A helytörténész beszédében a község múltját foglalta össze egészen a római kortól kezdődően.

Tálos Tibor, a Victorem Hagyományőrző Egyesület elnöke elmondta, a szervezetük tavaly azzal a céllal alakult, hogy a helyi kultúrát, történelmi korokat és hagyományokat aktívan be tudják mutatni minél szélesebb körben, tehát helyben, és az ország legtöbb pontján. A most megnyílt múzeum egy nyertes pályázatnak köszönhetően a közeljövőben, a római kort bemutató tárlattal is gazdagodhat.

Ezt követően Varga Szabolcs történész, a Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa tartott előadást arról, hogy miért és hogyan kell megőrizni a Harsány-hegyi csata emlékezetét.

Nagy diadal volt

A Harsány-hegyi csata a Magyarországot a török megszállás alól felszabadító döntő jelentőségű csaták egyike. 1687-ben a csatában a Lotaringiai Károly vezette császári sereg 50 ezer katonája csapott össze a mintegy 60 ezer főt számláló oszmán sereggel. A török támadást visszaverték. A császári oldalon a korabeli krónikák szerint csupán hatszáz katona esett el, míg a török sereg mintegy 10 ezer fős veszteséget szenvedett.