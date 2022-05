Az Erasmus+ program középpontjában a kooperatív tanulás és tanítás áll, legfőbb célja az európai jó gyakorlatok cseréje az intézmények és nemzetek között.

Szerda délelőtt a résztvevő népek zenéire összeállított táncos, majd kutyaterápiás workshopon vehettek részt a gyerekek. A hét során mecseki kirándulásra, a Zsolnay Negyedbe tett látogatásra és sportfesztiválra is sor került. A tanárok bemutató órákon hospitálnak, így ellesve a tanítási módszereket egymástól.

– A program első, 2020-as évében még csak online tudtunk ismerkedni egymással és a különböző kultúrákkal a járvány miatt, most végre személyesen is sor kerülhetett erre, jövőre tőlünk is utazhatnak majd külföldre a gyerekek. A programban nagy szerepet kap a sport és a kultúra. Az inkluzivitás jegyében szervezzük a csapatjátékokat és az együttműködés fontosságára helyezzük a hangsúlyt. Figyelünk arra, hogy mindenki egyformán szerepet kapjon, a versengés helyett a közösségi élményt szeretnénk erősíteni – számolt be Tóthné Farkas Andrea, a Cserepka Erasmus+ program koordinátora.

– A közös nyelv az angol, de egy-egy kifejezést franciául, spanyolul is tudunk már, a többiek is értenek kicsit olaszul – mondta egy itáliai kislány, aki társaival a Torinó melletti kisvárosból, Chieriből érkezett. A csupa lányból álló olasz csapat tagjai elmesélték, épp az újságírásról, az újságcikkek felépítéséről tanultak az iskolában, így különös lelkesedéssel meséltek élményeikről.

– Pécs nagyon szép, rendezett, feltűnt, hogy sok a zöldterület a városban. Nagyon kedvesen fogadtak minket. Az ételek kapcsán eleinte nem tudtuk, mire számítsunk, de nagyon finom fogásokat kaptunk. A kutyás foglalkozást különösen várjuk – mondták a lányok.

– Minden program hasznos, ami kicsit segít kimozdítani a gyerekeket. A hétköznapok gyakorlatán túl így közelről, valódi tapasztalatokat szerezhetnek különböző európai kultúrákról. A pedagógusok és a diákok is képet kapnak egymás iskoláiról, módszereiről. Az egyik vendég testnevelő tanárt öröm volt látni, mennyire lenyűgözte az iskolánk tornaterme – fogalmazott dr. Szabó Attila iskolaigazgató.