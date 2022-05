– Megdöbbenéssel értesültem, hogy a Tüke Busz Zrt. bérfuvarokat vállal a megyében és azon túl vonatpótláshoz, miközben a sofőrhiány miatt mindennaposak a járatkimaradások és késések a városi személyszállításban. A pécsiek joggal várják el, hogy a havi bérletük megváltásáért cserébe megfelelő szolgáltatást kapjanak a cégtől – közölte a minap közleményben dr. Csizmadia Péter, a pécsi önkormányzat pénzügyi ellenőrzési bizottságának elnöke, a Fidesz frakcióvezetője.

Csizmadia szerint amíg az érvényes menetrendben akár egyetlen járat is kimarad, addig elfogadhatatlan, hogy a pécsiek szállítása helyett magánfuvarokat végeztetnek a sofőrjeikkel és az autóbuszaikkal. Felkérte a városvezetést, haladéktalanul intézkedjenek annak érdekében, hogy a pécsiek kárára végzett magántevékenységét a Tüke Busz Zrt. állítsa le.

A frakcióvezető a Dunántúli Naplónak kedden azt mondta, hogy a napokkal ezelőtti közleményére nem reagáltak, ugyanakkor a pécsi utasok panaszaiból egyre több van, aminek kezelése elsődleges cél lenne.

Ilyen reklamációkról egyébként lapunk is beszámolt nem is olyan régen, a téma kapcsán most is megkerestük a városvezetést – de nekünk sem válaszoltak.

A cég vezérigazgatója, Bánkuti István azonban lapunk kérdésére elmondta, hogy két buszuk két sofőrrel segít be a vonatpótlásban, amivel bevételt érhetnek el több százezer forintért, amit az egyébként kihasználatlan buszok lízingdíjára fordíthatnak. A munkát ellátó sofőröket elmondása szerint úgy osztották be, hogy ez a feladat a túlóraszámukba is beleférjen és a menetrendben se okozzon problémákat. Előfordulnak járatkimaradások, de ezek nincsenek összefüggésben a MÁV-nak elvállalt fuvarozással; az utasok panaszait pedig kivizsgálják.

Megszűnhetnek az éjszakai járatok

Bánkuti István szerint havonta 4-5 millió forintba kerül az, hogy 0–4 óra között kilenc sofőr dolgozik az éjszakai járatokon, amiket átlagosan két utas vesz igénybe. Szerinte ezeket a járatokat meg lehetne szüntetni. Az ezzel járó spórolás azért fontos, mert a gázolaj árának emelkedése miatt 350 millióval többet költhetnek üzemanyagra, de az áramszámlájuk is háromszorosára emelkedett, összesen 600 millió forinttal nagyobb lehet idén a kiadásuk. A vezérigazgató szerint a felesleges járatok megszüntetésével kapcsolatos kérésüket nyár elején tárgyalhatja meg a közgyűlés.

A szervizelési költségeiken a garanciális javítás miatt az új elektromos buszok beszerzésével lehetne jelentősen spórolni, ezért is fontos, hogy az előző városvezetés által elindított projekt keretében 10 ilyen jármű már megérkezett, valamint a kormányzati Zöld Busz Program keretében újabb nyolc jármű érkezhet. A buszjáratokról a pécsiek a városvezetésnek is elmondhatják a véleményüket, május 10-én tartandó közmeghallgatáson.