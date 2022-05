Múlt hét elején elkezdődtek az első hajtásválogatások a Villányi borvidék szőlőiben. Míg tavasszal a gyakori borús, csapadékmentes időben nem fejlődtek úgy a növények, ahogy kellett volna, az elmúlt hetek és napok esős, illetve meleg időjárása miatt intenzíven megindultak a hajtások. A gazdák számára pedig ezzel elkezdődött a kézzel végezhető zöldmunka, amikor is letördelik a felesleges hajtásokat, amivel nem csak a termésminőségre tudnak hatni, hanem a várható termésmennyiséget is tudják szabályozni.



A megfelelő hajtásválogatással segítik a tőke maximális fényellátottságát, így a tőke belseje szellőssé válik, ami megnehezíti a kártevők és kórokozók megtelepedésének életfeltételeit, és a növényvédelmi kezeléseket sokkal hatékonyabbá teszik. Ez kézi munka, tehát oda kell állni minden sorba, minden tőkéhez.



– Attól függően, hogy ki milyen gazdálkodást folytat, talajmunkákat is végez, kaszál, mulcsol, de mindenkinek akad most dolga az ültetvényeken. Permetezni is lehetett már a rügyfakadás utáni időszakban, ajánlott a lemosó permetezés. Július közepéig-végéig ezek a munkálatok kötik le a gazdákat – mondta Nagy Gergely, a Villányi borvidék hegyközségi titkára.



A törzstisztítás azért fontos, mert a teljes termőkorban lévő idősebb szőlőtőkék elhalt háncsrétegében még a hidegebb teleket is átvészelik a kártevők, gombák, atkák áttelelő alakjai és rovarok tojásai. Ha megtisztítják ezeket a törzseket, az ellenük irányuló tavaszi lemosó permetezés hatékonyabb lehet. Ezt a folyamatot részben lehet gépesíteni, nagyobb pincészeteknél élnek is vele, a kisebb ültetvényen termelők ezt is kézzel végzik el.



A hegyközségi titkár elmondta: az, hogy az átlagoshoz mérten kicsit lassabban indult meg a növény fejlődése, nem jelent semmit, hiszen sokéves tapasztalat szerint az elkövetkezendő hetek, hónapok időjárása fogja meghatározni, hogy milyen lesz az idei termés minősége, mennyisége. Kiemelt szerepe van az augusztusi, szeptemberi időjárásnak, tehát ha addig kedvezőtlenek lesznek a viszonyok, akkor is egy jó nyár végi, ősz eleji időjárás korrigálni tudja a növény fejlődését, a szőlő érését. Ugyanez fordítva is igaz, tehát ha mostantól ideális lesz az idő, de augusztusban, szeptemberben rosszra fordul, az el tudja rontani az évet.