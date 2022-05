Mint ismert: a magyar kormány képviselői az uniós tervezet nyilvánosságra hozatala óta többször leszögezték, hogy a jelenlegi formában felelősen nem támogatható az Európai Bizottság újabb szankciós csomagja, az ugyanis lerombolná Magyarország energiaellátásának biztonságát. Brüsszel betiltaná az Oroszországból Európába irányuló kőolajszállítást, mégpedig rövid határidővel, Magyarország esetében a jövő év végétől. Hazánk energiaellátása jelenleg biztosított, stabil alapokon áll, ez a szankciós csomag lehetetlenné tenné a gazdaság működéséhez szükséges mennyiségű kőolaj beszerzését. A brüsszeli embargó bevezetésével Magyarország jelenlegi vállalati-termelési rendszerei, de főleg a háztartások a megugró energiaárat nem lennének képesek megfizetni – mondta Lentner Csaba közgazdász. Már rövid távon is 700 forintos benzinárat és 800 forintos gázolajárat okozna az embargó.

A téma roppant érzékenyen érintené nemcsak a gazdasági szereplőket, hanem a hétköznapi embereket is. Erre utal, hogy a csütörtökön kora este szerkesztőségünk munkatársai által megszólaltatott emberek gyakorlatilag egyhangúan félelmeiknek és kétségeiknek adtak hangot a kilátásba helyezett embargó, illetőleg annak várható következményei kapcsán.

A témával kapcsolatosan megkérdeztük az utca emberét.

Barna Tibor, Geresdlak:

– Nem tartom szerencsés dolognak, ha az Európai Unió megszavazná az orosz gázolajra a teljes embargót. Ez katasztrófához vezetne, padlóra küldené a magyar gazdaságot. Úgy látom, nemcsak Magyarországra, hanem az Európai Unió más országaira is negatív hatással lenne a tilalom. Remélem, nem fogadják el ezt az eszement javaslatot.

Gáspár Márió, Pécs:

– Futárként keresem mindennapi kenyerem, így a benzin árának emelése érzékenyen érint tevékenységemben. Ha a magyar kormány nem vezette volna be a benzinstopot, akkor egy liter benzinért 600-700 forintot fizethetnénk. El se merem képzelni, ha az orosz olajembargó életbe lépne, akkor mennyibe kerülne a benzin.

Ipacs Richárd, Pécs:

– Nem járok autóval, akkor is érint ennek következménye. Most is tapasztaljuk a drágulást a boltokban, sokan panaszkodnak is, ezek után elszabadulna a katasztrófa. Az árstop sem tarthat örökké. Szerintem ezekkel a szankciókkal nem érnek el semmit, csak azt, hogy nekünk, magyaroknak, a kisembernek nehezebb lesz az élet.