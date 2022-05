Az állomás megnyitója 1857. május 2-án volt, ezen a napon futott be az első szénszállító vonat Üszögről. 1857 júliusában nyitották meg a vonalat egyéb teheráruk szállítására, a személy- és egyéb áruforgalom azonban csak két évvel később, 1859-ben indult meg vegyes (teher- és személyt szállító) szerelvénnyel - olvasható a Mohácsi Újság.hu hírportálon.



Mohácsról elsőként Pécs felé épült vasútvonal, amelyet 1852–57-ig épített több ezer, köztük olasz, cseh és morva munkás. A munkálatokat a Duna Gőzhajózási Társaság (DGT) magánrendőrei felügyelték. Az abban az időszakban pusztító kolerajárvány megtizedelte az építőket, akiket a hercegszentmártoni temetőben temettek el, amely a mai Márokhoz tartozik. A vasútvonal Pécsre azzal a céllal valósult meg, hogy a Mecsekből kitermelt szenet idáig vasúton szállítsák, és itt, Mohácsnál a kikötőben hajóra átrakodják. Ezért épült az állomás közvetlenül a Duna partjára.



A személy- és egyéb áruszállítás 1859. április 24-én kezdődött, ezzel a mai Magyarország második személyszállítási vasútvonala lett a Mohács–Pécs szakasz. A megyeszékhely első indóháza az Üszögi volt, innen indultak az urak és hölgyek a mohácsi kikötőbe, hogy hajóval folytassák útjukat Pest vagy Eszék irányába. Sokat javult a fővárosba utazni szándékozók helyzete a Pécs–Mohács vasút beindulásával, mert Pécsről vonattal lehetett eljutni Mohácsra, és onnan gőzhajóval a fővárosba. Az üszögi állomásra kijutni azonban nem volt egyszerű, ugyanis csak lovas kocsival vagy omnibusszal lehetett odáig közlekedni a pécsi belvárosból.



A reggeli személyvonat 8 óra 23 perckor ért Mohácsra, és 11 óra 28 perckor indult vissza Pécsre, azaz több mint három órát állt itt délelőtt, a rajta dolgozó vasutasokkal együtt. Mindeközben délelőtt 7 óra 20 perc és 11 óra 28 perc között egyáltalán nem közlekedett vonat Pécsre, de még Villányba se.



A mohácsi vasútállomás a Pécsre történő szállítás mellett két másik útvonalon volt érdekelt. Mohács és Erdőfű között is jártak vonatok, mégpedig a Mohács–Nagynyárádi kitérő–Sátorhely–Újistálló puszta–Vizslak–Felsőbéda–Erdőfű útvonalon. A mohácsin kívül azonban idővel mindegyik 462-es vonalon szereplő vasút­állomás megszűnt.



A Bátaszék–Mohács vasútvonal a tervek szerint Bátaszék–Bátaszék megálló–Furkópuszta–Báta állomás–Mohács útvonalon közlekedett volna, azonban a két végállomáson kívül a többi állomás végül sohasem épült meg. Ennek oka egy másik Duna-menti város megszületése volt. Dunaújvárost ugyanis eredetileg Mohács-Felsőmezőn tervezték felépíteni a pécsi feketeszén könnyű elérhetősége miatt. Időközben azonban megromlott a viszony a Tito-féle Jugoszláviával, így végül a határtól távolabb, Dunapentelén épült meg.



A mohácsi vasmű Budapest felől való megközelíthetősége azonban Pécsen át túl nagy kerülő lett volna, ezért terveztek egy Bátaszék–Mohács vasútvonalat. A beruházás helyszínének módosítása idején ennek a vasútvonalnak az építése már megkezdődött.



Elkészült a Bátaszék–Báta állomásköz, és a szakasz nagy részén a nyomvonal is. Mohács-Szőlőhegyen, a Csele-patak felett is megépítették a tervezett vasút hídját. A munkálatok azonban végül mégsem fejeződtek be a teljes útvonalon, így a Bátaszék és Mohács közötti megállók csak fantom­állomásokként kerültek be a vasúttörténelembe.



Lovak húzták a Mohácsot

A vasút ipartörténeti érdekessége: az első mozdony a „Mohács” nevet viselte, és 258 lóerős volt. Ezt Csehországból hajóval hozták Mohácsig, de mivel még nem volt meg a vasútvonal, 24 ló vontatta a rossz országúton Üszögre 3 nap alatt. A kisgyulai, mai belvárd­gyulai dombon még 12 lovat kellett elé fogni. További érdekesség, hogy az 1860-as évek elején is végbemenő partszakadás miatt többször beljebb kellett helyezni a vasúti vágány végpontját.