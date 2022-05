– Milyen célkitűzések vezérelték az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalát abban, hogy – az intézmény történetében először – területi irodákat létesített hazánk hat vidéki nagyvárosában?

– Különösen nagy hangsúlyt helyeztem területi irodáink létrehozására, mert álláspontom szerint az a legfőbb küldetésünk, hogy minél több ember számára nyújtsunk segítséget. Az alapvető jogok biztosaként hivatalba lépésem óta hiszek abban, hogy a személyes jelenlét, a cselekvés folyamatosan ki kell, hogy egészítse az emberi jogi üzeneteinket – e tapasztalatok, a találkozások és a beszélgetések, a nyíltság, az őszinteség és a bizalom segíthet bennünket abban, hogy a jogvédelem a lehető legteljesebb legyen. Ez motivált abban, hogy 2020 tavaszán elindítottam országos látogatás-sorozatomat, amely jelenleg is zajlik, és amelynek révén a lehető legtöbb helyszínen folyamatosan személyesen kísérem figyelemmel az egyes intézkedések végrehajtását, illetve az aktuális helyzetet. Az emberekkel való hatékonyabb kapcsolattartást biztosítjuk az AJBH területi irodáival is: intézkedésünknek köszönhetően a vidéken élő állampolgárok immár a lakóhelyükhöz közeli helyszíneken is kérelmezhetik személyesen az ombudsmani eljárás megindítását. Azt gondolom, hogy egész társadalmunk számára közös és fontos érték ez a – nemzetközi gyakorlatban is újdonságnak számító – kezdeményezésünk.

– Mekkora területeket fednek le a vidéki ombudsmani irodák?

– Területi irodáinkat Magyarország régiói szerint, azok központjaiban, így Pécsett, Szegeden, Debrecenben, Győrben, Miskolcon és Székesfehérváron hoztuk létre. Pécsi Területi Irodánk egyúttal Dél-dunántúli Régióközpontunk, ahol elsősorban a Baranya, Somogy és Tolna megyében élő állampolgárokat várjuk. Fontosnak tartom ugyanakkor kiemelni, hogy referenseink útján az Ukrajnából, a háború elől hazánkba menekülő embereket is segítjük, területi irodáink egyúttal a velük való még hatékonyabb kapcsolattartást is szolgálják.

– Milyen ügyekben fordulhatnak Önökhöz a regionális ügyfélszolgálataikon?

– Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala területi irodáiban, így Pécsett is minden egyes ügytípusban kezdeményezhető az ombudsmani vizsgálat, amely ingyenes, költségeit az AJBH előlegezi és viseli. Ügyfeleink tehát az alapvető jogokat érintő, valamint a rend­őri intézkedéssel összefüggő panaszok mellett dél-dunántúli kirendeltségünkön szintén benyújthatják közérdekű bejelentéseiket és a kezelésükkel szemben esetlegesen felmerült panaszukat is, valamint diszkriminációs ügyekben, továbbá általános ombudsmani kérdésekben is kérhetik hivatalunk munkatársainak a segítségét. Az ügyintézésre a +36-30/085-4135-ös telefonszámon történő előzetes bejelentkezést követően nyílik lehetőség.

– Mik az eddigi tapasztalataik?

– Minden szempontból sikeresnek bizonyult az intézkedésünk. Átadásukat követően például valamennyi területi irodánkban, köztük a pécsiben is két hétre előre beteltek az időpontok, továbbá több külföldi ombudsman gratulált a kezdeményezésünkhöz. Mindazonáltal azt is fontos hangsúlyoznom, hogy a hozzánk forduló honfitársaink jó néhány esetben általános felvilágosítást vagy tanácsot kérnek hivatalunktól, valamint az esetek jelentős része nem válik ombudsmani üggyé, mert sokszor még egyéb jogorvoslati lehetőségek is nyitva állnak a tőlünk segítséget kérők előtt.