Többfelé hullott több-kevesebb csapadék az elmúlt napokban. Néhány helyen azonban a gazdák az aszály enyhítésére nem ilyen esőre vágytak, ugyanis Baranyában több szupercella is kialakult, jelentős károkat okozva. Véménd és Palotabozsok között, Dunaszekcsőnél, Szigetvár és Hobol környékén, valamint a Hegyháti térségben Bakóca környékén több kisebb területen okozott pusztítást a jég, amelyből borsó, cseresznye, dió és tojás nagyságú is esett. Az epicentrumok közepén letörte és kiverte a szemet a kalászokból, jelentős károkat okozott a repcében is, és van, ahol a kukoricát is kettétörte.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) talajgenerátoros országos jégkármérséklő rendszere országszerte működött, azonban – annak ellenére, hogy ez a létező legmodernebb technológia – a határon túlról érkező, jéggel teli felhők, illetve a szupercellák ellen nem tud hatékony védelmet nyújtani.

Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke elmondta, olyan táblák is vannak, amelynek csak az egyik felét tette tönkre a jég, míg a másik fele épen maradt. Ami a csapadék mennyiségét illeti, még maradtak aszályos területek Baranyában: van olyan rész, ahol több mint 50 milliméter esett, de van, ahol viszont csak öt milliméter.

Az eső és a szél hatására a gabonák megdőltek, így nehéz aratás elé néznek a gazdák. Sok táblán egyirányú vágást kell majd alkalmazni, hogy a termés betakarítható legyen. Odafelé arat, visszafelé üresen megy majd a kombájn, amely az aratási időt és a termelők költségét is megnöveli.

Az elnök elmondta, a kukorica és a napraforgó több helyen nagyon szépen fejlődött, többnyire jó kondícióban vannak, de olyan terület is akad, ahol újra kellett vetni, mert az erodált domboldalakról lemosta a termőtalajt, és kimosta a magot a csapadék. Ezeken a területeken még kisebbek a növények, de most, hogy kaptak csapadékot, remélhetőleg utol fogják magukat érni a fejlődésben.

Kevesebb a repce, viszont több lesz a napraforgó

A gazdák folyamatosan végzik a növényvédelmi munkákat, a gyomirtásokat a kukoricában és a napraforgóban, és a kalászvédelmet, de készülnek már az aratásra is. A NAK felhívja a gazdák figyelmét az aratási szemlék megtartására is.

– Mindenképpen be kell jelenteni a szakigazgatási szerv, a tűzoltóság felé az aratási szemlét, attól válik érvényessé a szemle – mondta Rittlinger József. Hozzátette, ha az időjárás az előrejelzéseknek megfelelően alakul, akkor június 17–20 körül megkezdődik az árpa aratása. A baranyai gazdák az idén napraforgóból és gabonafélékből jóval többet vetettek, míg repcét a korábbi években megszokott több mint 20 ezer hektárhoz képest csupán 11 ezer hektárnyi területen.