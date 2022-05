– Hogyan kezdett modellkedni?

– Sokáig táncoltam az Eurodance csapatában és divatbemutatókra is kaptunk felkéréseket. Miss Hungary válogatóktól kezdve, falunapokon át saját nagyszínházi fellépéseink is voltak. Később kaptam egy felkérést Bangkokba, de csak úgy mertem kimenni, hogy a párommal – a mostani férjemmel – páros szerződést kértünk. Őt is a tánc által ismertem meg, és bár nem volt könnyű elérni, sikerült megoldani, hogy közösen mehessünk ki. Itt annyi kapcsolatot szereztünk, hogy Kínában is kaptunk szerződést – óriási élmény volt mindez.

– Közben a családalapításról sem feledkeztetek el…

– Időközben hazautaztunk összeházasodni és úgy mentünk vissza, ha jönne az első baba, azt jelnek vesszük és hazajövünk. Gyorsan meg is érkezett, így visszaköltöztünk Magyarországra. A mai napig hívnak még Kínába, már modellügynöknek is. De ha az embernek családja van, másképp gondolkodik, most már a gyerekeink jövőjét is szem előtt kell tartanunk.

– Nem hiányzik a korábbi életforma?

– Nagyon sok ismeretségre és élményre tettünk szert, rengeteg divatbemutatónk volt, jókat buliztunk, de azt gondolom, mindennek megvan a maga ideje. Régebben nehezen tudtam volna elképzelni magam úgy, hogy itthon élek, ma viszont azt mondom, sehol máshol nem tudnám. Teljesen másképp tekintek az itthoni dolgokra, és úgy látom, Magyarország nagyon szép és biztonságos hely. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy megvan mindenünk. Persze, még nem jártam olyan sok helyen, de mégis azt gondolom, nekünk van a leggazdagabb kultúránk. Minőségi ételeink vannak és óriási vendégszeretet jellemez minket – Kínában is sokszor mi, magyarok voltunk a házigazdák, akik megvendégelték az új kollégákat.

– Most mivel foglalkozik?

– Még a külföldi munkák előtt elvégeztem a közgázt és még az egyetem alatt kezdtem marketingesként dolgozni egy cégnél. Szerettem ezt ist, így mindig megtartottam B-tervként, tudtam, még jó hasznát vehetem. A külföldi divatbemutatók mellett is dolgoztam ezen a területen, kisebb cégek marketingkommunikációját, hirdetéseit kezeltem. Mikor hazajöttünk, eleinte nehezen találtunk a helyünket, megfelelő munkát, de a marketing iránti érdeklődésem megmaradt. Most már főállású vállalkozóként szervezem kis- és középvállalatok marketinges feladatait.

– Emellett további vállalkozást is indított.

– A férjemmel közösen elkezdtünk egy webshopot, ahol világmárkák kifutó darabjait árusítjuk, jóval a piaci ár alatt – ezért neveztük MyOutlet-nek. Sokan talán nem is tudják, de a fast fashion termékeket, amiket nem adnak el egy adott szezonban, elégetik, vagy ledobják a sivatagba… Ez szennyezi a környezetet és a ruhákat is elpazarolják. Így született az ötlet. Fontos szempont a környezettudatosság. Szerencsére úgy látom, ma már egyre inkább fontos a fiataloknak is, hogy vigyázzanak a környezetükre. Nem mindegy, milyen állapotban adjuk át a bolygót a gyerekeinknek.

– Akkor mégsem szakadt el teljesen a divat világától, sőt, a modellkedésnek sem ért teljesen vége, jól tudom?

– Szerencsés vagyok, mert sok ismeretséget és tapasztalatot szereztem, így a mai napig kapok felkéréseket. Néhány hete a Pécsi Kesztyűnek forgattunk egy reklámfilmet, előtte egy másik pécsi cég fotózására kértek fel, ahol orvosi ruhákat mutattunk be. Tavaly a férjemmel és a gyerekekkel együtt statisztaként bekapcsolódtunk a Csodás Magyarország imázsfilm készítésébe is. A forgatás szünetében a kisfiam elaludt a vállamon és lefotóztak minket így is – később sok helyen ezt a képet használták fel a kampányhoz. Ez is szép élményt jelentett, jó érzés volt ilyen módon Magyarország része lenni.

– Hogy van ennyi mindenre ideje?

– Egy dologban vagyok jó, ez az időmenedzsment. Ennek köszönhetően sok minden belefér egy napba. A férjemmel igazi modern pár vagyunk, mindent Google-naptár segítségével egyeztetünk. Beosztom a napjaimat, hagyok időt lazább találkozásokra, megbeszélésekre, de hetente két-három alkalommal egész nap ülök a gépnél és haladok a munkáimmal. Ezek mellett fontos hogy minden napban legyen minőségi együtt töltött idő a gyerekekkel is.

– Észrevehetetlen, hogy mindezt örömmel, dinamizmussal teszi. Mi a titok?

– Szeretek előre tervezni, de ha borulnak az elképzelések, nem akadok fenn rajta. Úgy vagyok vele, ne kelljen megszenvedni azt, hogy zajlanak az események, inkább élvezni kell, hogy élhetünk. Szerencsésnek érzem magam, hogy önmagunk urai lehetünk, hogy van családunk, otthonunk. Szeretem mindazt, ami körülvesz. Van, aki a megoldásban keresi a problémát, én igyekszem a problémákra keresni a megoldást. Mindennek az alapját a családom jelenti, ők adják meg nekem azt a biztonságot, hogy úgy érzem, bármit meg tudok tenni.

Összehangolja a teendőket

Erdei Heléna 1989-ben született Pécsen. A Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, majd a PTE Közgazdaságtudományi Karán tanult tovább. Férjével, Csabával Újpetrén élnek, két kisfiukkal. Vállalkozóként dolgozik, bár korábban nem gondolt erre. – Valahogy mégiscsak rám talált ez a fajta életmód – mondja mosolyogva. Már megszokássá vált számára, hogy maga osztja be az idejét, persze, mindent összehangolva a családi teendőkkel. Ő és férje szülei is a közelben élnek, így az ő segítségükre is tudnak számítani. Egy Pécs központú vállalkozás ötletén is dolgoznak, melyről talán még hallunk a jövőben.