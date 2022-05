Hétfőn 373 centimétert mutatott a vízmérce Mohácsnál.

A folyó a következő napok során apadni fog, az előrejelzés szerint szombatig csaknem másfél méterrel csökken majd a vízszint, így sorra előbukkannak a homokos partszakaszok és a zátonyok. A nap­imádók mellett a fürdőzőknek is jó hír, hogy a víz is egyre melegszik. Hétfőn majdnem húszfokos volt a Duna, s mivel a következő napokban kánikula várható, a hét vége felé már 22–23 fokos is lehet a víz, ami igazán kellemesnek mondható.

A hajósokat ugyanakkor aggaszthatja a már-már menetrendszerűnek számító nyári apály, kritikus határnak a 150 centis víz számít, az alatt a nagyobb merülési mélységű hajókat csak félig rakodják meg, nehogy zátonyra fussanak.