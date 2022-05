Nepomuki Szent János, a vízen járók védőszentje emlékére múlt századi szokás, hogy a dunai hajósok, molnárok, halászok májusban tartották ünnepüket Mohácson, ami a környékről sokakat vonzott. A múlt század második felétől feledésbe merült az esemény, de 1989 óta újra élő hagyománnyá vált.



A látogatottsága ugyan nem vetekszik a busójáráséval, de évről évre többen hallgatják az állandó programmá vált fúvóskoncertet a hajókikötőben, majd gyönyörködnek a folyó vízét borító mécsesekben, azaz a jánoskákban. Ahogy az ezt megelőző esztendőkben, a jánoskázás és az azt követő tűzijáték idejére a legutóbbi ünnepségen is teljesen megtelt a Duna-parti sétány érdeklődőkkel. Idén is sok programból válogathat a közönség, lesz például sétakompozás a Mohács–Somberek–Palotabozsok Fúvószenekarral. A Selyemgyár Kulturális Negyed új helyszínként kapcsolódik be, szombaton este ott ad koncertet Szulák Andrea.



A Nepomuki-ünnepen a hagyományos elemek, a helyi együttesek, művészeti csoportok, alkotó közösségek fellépése, koncertje, bemutatkozása sem marad el, s ugyanez igaz a jánoskázásra, s az esti, tűzijátékra, s az azt követő utcabálra is, amelyen a legendás Asterix együttes muzsikál majd.



Vasárnapra is tartogatnak programokat a szervezők, akkor rendezik a Malomnapot a Szent Miklós Vízi- és Taposómalomban, ahol folyamatosan tárlatvezetéssel, s kovásszal készült finomságokkal is várják a látogatókat.



Hűségesen megőrizte a gyónási titkot



Nepomuki Szent János kultusza évszázadok óta él, Vencel cseh király egykori gyóntatójáról már életében is legendák jártak. Az 1350 körül született Nepomuki János vezette a „szociális minisztériumot”, Vencel király elesetteket, szegényeket pártfogoló, segítő hivatalát. Később Johanna királyné gyóntatója lett. A zsarnoknak tartott, féltékeny király felesége gyónási titkát követelte tőle. Nepomuki János ezt megtagadta, s akkor sem árulta el, amikor a király megkínoztatta. Végül kezét-lábát összekötözve a Prágát átszelő Moldva folyóba dobatta. A legenda szerint a vízbe fulladt pap holtteste nem merült el, körülötte a víz fényárban úszott, mintha több száz mécses égett volna.



Íme a rendezvény részletes programja:

10.00-14.00 óráig veteránautós-találkozó a Széchenyi téren



11.00 hajókirándulás a Mohács I. katamaránnal 13.00 kézmûves vásár a Szabadság utcában



13.00 gasztroudvar a Millenniumi Emlékműnél 14.00 hajókirándulás a Mohács I. katamaránnal



14.00-02.00 kulturális és zenei programok a Selyemgyár Kulturális Negyed színpadán



15.00 liturgia a Nepomuki Szent János-szobornál a Szent Mihály téren, majd koszorúzás a révben



15.45 sétakompozás a Mohács-Somberek-Palotabozsok Ifjúsági Fúvószenekar közreműködésével



20.00 a csónakosok megáldása a Duna-parton a Szent János Hotelnél



21.10 jánoskázók indulása a Sokac-révből

21.30 tűzijáték a Dunán



22.00 szabadtéri ASTERIX utcabál a Selyemgyár Kulturális Negyed színpadán



Selyemgyár Kulturális Negyed színpada (programterv):



14.00 a SLAMI növendékeinek mûsora



14.30 a Mohácsi Német Ház és a SLAMI harmonikás növendékeinek műsora



15.00 színpadon a Mohácsi Sokacok Olvasókörének Ifjúsági és Hagyományőrző tánccsoportja,a Zora Táncegyüttes és a Fermata zenekar

16.00 Polyák András gitárművész fellépése



17.00 a Mohács-Palotabozsok-Somberek Ifjúsági Fúvószenekar játszik



18.00 Gaál Zsófia élőzenés koncertje 19.00 Diximage Band



20.15 Szulák Andrea mûsora



További programok:

09.00 - 21.00 Vízparti Fényparty a SelyMókában (belépődíjas)

Május 22. (vasárnap)



14.00 Malomnap a Szent Miklós Vízi- és Taposómalomban

14.00 órától: „Harmonikadallamok" címmel Durovics Dóra harmonikatanár és tanítványainak műsora

14.30 órától: beszélgetés „A magyar csíkjelrendszer avagy vonalkód a népi kultúrában" című kötet létrejöttének körülményeiről, a kutatás érdekességeiről.

15.00: lepényvariációk a malomkemencéből. Ízelítő kovásszal készült finomságokból.

A program házigazdája dr. Apaceller-Kozák Virág.

A délután során folyamatos tárlatvezetés várja az érdeklődőket.