A község nemzetiségi önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be, ezzel 300 ezer forint támogatást nyert el nemzetiségi tábor szervezésére. A napközis tábor időpontja július 11 -15-ig, naponta 8 – 16 óra között kerül megrendezésre. A táborban a résztvevők megismerkedhetnek a nemzetiségi hagyományokkal, közösen készíthetnek sváb ételeket, kézműveskedhetnek, de lesznek kirándulások is. Megtekinthetnek egy tanösvényt, valamint egy napot tölthetnek a résztvevők Orfűn, ahol sárkányhajózást is szerveznek.