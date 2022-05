Egy dél-baranyai kisváros benzinkutasa nyilatkozott lapunknak. Mint mondta, korábban több horvát rendszámú autó tankolt náluk. Arra a kérdésünkre, hogy nagyjából mi volt az arány, azt mondta, hogy nem szokta számolni, de véleménye szerint jóval több volt a hazai, ha százalékot kell mondani, úgy 85-15 százalékra becsüli az arányt.



Miután csütörtök délután bejelentették, hogy két benzinár lesz a kutakon, egy a magyar autósoknak, akik olcsóbb benzint kapnak és egy drágább, amit a külföldi rendszámú autósok tölthetnek, nem érzékelt változást, nyugodt volt a nap további része, nem tapasztalt semmilyen rohamot.



– Pénteken kora délutánig már öt autó drágábban kapta a benzint. Ők külföldiek voltak, németek, de nem kapták fel a fejüket. A magyar sofőrökről elmondhatom, már tudják, hogy a forgalmit is be kell mutatni, nem elégedetlenkedik senki, talán mindenki érti, miért is fontos mindez, mi van döntés mögött – tette hozzá a benzinkutas.