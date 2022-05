– Miként lehet bemutatni az elmúlt időszakot?

– Nehéz a rossz döntések sorozatából egyet-egyet kiemelni. Mindenesetre már az MSZP-DK-s, azaz gyurcsányista városvezetés indulása is megmutatta, egyáltalán nem azt teszik, amit a kampányban ígértek. Demokrácia helyett, csupán egy belső kör láthat bele a történésekbe, ezt elégelte meg az öt képviselő, három momentumos, a volt DK-s alpolgármester és az egyik jobbikos, akik már ki is léptek a koalícióból. Ha még a szövetségeseik sem látnak bele a városházi ügyekbe, akkor vajon a pécsiek elől mi mindent titkolhatnak. Évtizedes szokásjogot rúgtak fel azzal, hogy az ellenzék nem vehet részt a cégek ellenőrzésében, csökkentették a képviselők megszólalási lehetőségét, miközben százmilliókat költenek el teljesen feleslegesen városházi propagandára. Annyira zavarosak a folyamatok, hogy a saját maguk által kinevezett, szakmai munkára érkezett vízmű igazgató gyorsan távozott is miután szembesült a baloldal politikai elvárásaival, de immár a polgármesteri kabinet második vezetője mond fel, és úgy tűnik, a városi főépítész is lemond posztjáról.

– Húsba vágó, pénzügyi kérdésekben kevésbé tűntek szerénynek, hiszen megemelték a képviselők fizetését, ahogy a cégvezetők is jóval többet kapnak, mint az előző városvezetés idején. Erről mi a véleménye?

– A szokásos baloldali politikát folytatják: az egyik oldalon, például az óvodáknál, tömegközlekedésben megszorításokat alkalmaznak, míg a másik oldalon költekeznek: egy nagyon szűk, baloldali csoportosulás jár jól a háttérben. Így az az ügyvédi kör, amelynek munkája sok tízmillióba került eddig teljesen feleslegesen. Mindenen spórolnak, de a baloldali holdudvar százmilliókkal lett megsegítve. Hiába kértük, hogy szabaduljanak meg a hasztalan tanácsadóktól, szerződésektől, nem tették meg. Jó példa erre Nemes Balázs innovációs biztos ügye, aki 15 milliót kapott eddig, de négy oldalon tudott csak beszámolni két és fél éves munkájáról, az sem volt szakmai, ami bizonyítja mennyire alkalmatlan. A költségvetésben is ez a gondolkodás köszön vissza, miközben Péterffy Attila polgármester irányításával az önkormányzat tavaly 8,5 milliárdos EIB-hitelt vett fel.

– A pécsiek azt tudják, hogy a baloldaltól mást se lehet hallani, minthogy a kormány, vagy éppen az előző városvezetés miben hibás – de hogyan állunk a mostani vezetés fejlesztéseivel?

– Ott tartunk, hogy Pécs nem stagnál, még csak nem is egy helyben toporog, hanem hátramegy. Valójában nem történik más, mint az előző városvezetés projektjeinek átadása, eredményeinek bemutatása. A pécsiek a kormányzati és egyetemi beruházásokat láthatják megvalósulni, de saját, kidolgozott városházi elképzelés nincsen, nemhogy projekt. Arról nem is beszélve, hogy a hanyagságuk miatt egymilliárdos támogatásról maradt le Pécs, amihez csak időben be kellett volna nyújtani egy igénylést, de ez sem sikerült. De például már csapadékvíz-elvezetési, a villámárvizek megállítását célzó projekteket is lefújták, mert a munkát elnyert vállalkozók tovább nem vártak a döntésképtelen baloldalra. Még a folyamatban lévő ügyek menedzselése is komoly problémákat okoz – ennyit a szakmaiságról, amivel három éve még kampányoltak.