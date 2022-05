-Több évre előre egy ekkora projektnél bármilyen számmal, bármilyen kockázatcsökkentő ígérettel nem szeretnék operálni. Még a kiviteli terv készítése közben is változhatnak az árak - tette hozzá.

A polgármester a projekt ütemezése kapcsán elmondta, hogy optimális esetben - ha a kormány is megadja a támogatást - is, a munkálatokat ebben a ciklusban már nem kezdik el, hiszen ekkora projekt esetében a kormánydöntésre, a tervek elkészítésére és a kivitelezői közbeszerzés lefolytatására is önmagában több hónapra van szükség.

A kivitelezői tervek is milliárdokba kerülnek, egy évig tart ezek elkészítése. Ezt követően újabb kormánydöntésre van szükség, majd pedig jöhet a közbeszerzés, ami hat hónapig tart legalább. Azaz ez már bőven 2024 második felére tolódik.

Péterffy Attila két évvel ezelőtt azonban még arról beszélt egy sajtóközleményben, hogy ebben ciklusban nemhogy elkezdik, hanem meg is valósítják a létesítményt. Mint mondta, "a pécsiek megérdemelnek egy fürdőt, ez a fejlesztés a pécsi városvezetés kiemelkedő vállalása, és azon dolgozunk, hogy még ebben a ciklusban mindenképpen megvalósuljon."

Idén azt is bejelentették, hogy a pécsi önkormányzat ahhoz sem járul hozzá anyagilag, hogy a pécsiek által látogatott orfűi akvaparkot legalább ideiglenesen megnyissák. Ez gyakorlatilag az említett több tízmilliárdos beruházáshoz képest - részleges felújítás esetén - mindössze 90 millió forint lett volna, de a teljes felújítása is mindössze 200 millió forint lenne.

Mindenesetre a tervpályázattal kapcsolatban keddre rendkívüli közgyűlést hívtak össze.

Frissítés (13:19):

Elmondták, miért írnának ki a tervpályázatot

Az esemény elején elhangzott, hogy a rendkívüli közgyűlés Péterffy Attila szerint „határidők” miatt van szükség.

Török Ottó polgármesteri sportbiztos az előzmények kapcsán a közgyűlésen számolt be arról, hogy az előző városvezetés idejében több telepítési tanulmányterv készült el a Füzes-dűlőre és már 2017-ben a fenntarthatóság miatt a szálláshely építésének elgondolása is bekerült a projektbe. Szerinte a legnagyobb problémát az jelentette ezzel a helyszínnel, hogy magántulajdonban van a terület egy része, és nagyjából 1,9 milliárdba került volna ennek megvásárlása. A helyszínnek hátránya volt az is, hogy vízvédelmi területről, valamint régészetileg érintett részről van szó, előnyét viszont a megközelíthetősége adta.

Végül a mostani városvezetés úgy döntött, hogy inkább a Tüskésréten valósítaná meg a beruházást 9,2 hektáron, ami az önkormányzat birtokában van.

Hozzátette: már a Füzes dűlői helyszín vizsgálatakor kiderült, hogy a bőrgyári kútból származó 28 fokos termálvíz központi eleme lesz a fejlesztésnek, amelynek hozama a tüskésréti beruházáshoz is elegendő lesz. Ezek mellett a nagykozári kútból 44 fokos víz nyerhető, amit csővezetéken lehetne a létesítményhez szállítani.

A beruházás egy 200 szobás szállodát, 50 méteres, nemzetközi versenyek tartására is alkalmas uszodát és akvaparkot foglalna magában, ami egész évben üzemelne, mert a szezonális akvaparkok veszteségesek – mondta a biztos.

Bár Pécsen éppen zajlik a Nádor-Palatinus kettősének fejlesztése, valamint még a régi vásárcsarnokból is szállodát akar kialakítani az önkormányzat, a városvezetés szerint nyereséges lesz az akvapark melletti hotel.

Akvapark sincs, de már kalandpark építéséről beszélnek...

Török Ottó szerint a korábbi elképzelésekben egy multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok is szerepelt, de ennek létjogosultságát a megvalósíthatósági tanulmány megkérdőjelezi.

Holott még semmi nem valósult meg az emlegetett elképzelésekből, a baloldali önkormányzat megbízottja már kalandpark építéséről beszélt, ami szerinte „non plus ultra” lenne.

Török Ottó ezt követően a közgyűlésen is felvázolta, hogy milyen folyamat vezet el a tervpályázathoz, amelyet szakmai szervezetek, valamint az egyetem bevonásával bonyolítanak le. Elvárás lesz, hogy a Zsolnay- és pécsi képzőművészeti motívumok köszönjenek vissza a terveken.

Előbb a kormánnyal kellene tárgyalni

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető azt mondta, hogy nem egy sebtében összehívott közgyűlésen kellene erről a több tízmilliárdos beruházásról beszélni.

- Nincs abban vita köztünk, hogy Pécsnek szüksége van egy fürdőre, amiben nem értünk egyet, az az értelmetlen pénzszórás, mert ez a tervpályázat véletlenül sem a fürdőről szól, hanem az előkészítésre szánt kormányzati támogatásból megmaradt 80 millió forint elköltéséről. Ezért írják ki a rajzpályázatot – mondta. Hozzátette: sem a kormány, sem Brüsszel nem mondott még igent arra, hogy 50-60 milliárd forintot adnának erre.

Megemlítette, hogy a 2010-es pécsi Európa Kulturális Fővárosa program esetében akkor írtak ki tervpályázatot, amikor már határozott döntés volt a támogatás összegéről, de jelenleg „semmilyen információ sincs arról, hogy ezt a gigantikus beruházást ki fogja finanszírozni”.

- Ha valóban komolyan gondolják, akkor előbb folytassák le a tárgyalásokat, hogy a program milyen elemére mennyi pénz lesz. Tehát az akvaparkra igent, a pénzszorásra nemet mondunk. A módosító indítványunkban azt kérjük, hogy 2022-ig folytassa le a polgármester a tárgyalásokat Brüsszellel, a kormánnyal, és ennek birtokában tolják ki a 80 millió forint felhasználását 2023. június 30-ig – mondta a frakcióvezető, aki magyarázatot várt volna arra is, hogy mi az oka annak, hogy sorra hagyják el a városházát meghatározó szakemberek.

Péterffy: Mi köze ahhoz…?

Péterffy Attila polgármester erre úgy reagált, hogy szerinte mondvacsinált okokból nem akarják támogatni a projektet, a Fidesz üzenete mindössze annyi, hogy „mert, csak”. Felvetette: „Mi köze az akvaparknak ahhoz, hogy kulcsemberek mennek el? Mi köze ennek a projektnek Brüsszelhez?”

Szerinte, akkor tudnak miről tárgyalni, ha a kormány pontosan érti és látja, mit szeretne Pécs. A tervpályázattól azt remélik, hogy olyan pályázati művek születnek, amik gazdaságilag fenntarthatóak és kiszolgálják a pécsiek igényeit.

Ruzsa Csaba alpolgármester szerint ez szokásos magyar mentalitás, hogy „mi nem épül meg, és nem lesz rá pénz”.

-Legyen-e tervezője az akvaparknak, vagy ne legyen? Ha nem akarják, akkor mondjanak nemet – szögezte le Ruzsa Csaba. Szerinte azért van szükség a pályázatra, mert minél előrébb tart valamilyen projekt, annál nagyobb esély van a pozitív kormánydöntésre.

Pénz az még sehol...

Csizmadia Péter szerint megint alulmúlták magukat a baloldaliak, ha a kormány elköteleződött a 60 milliárd forintról, akkor érdemes erről beszélni, de nem tudunk ilyenről.

-Mást sem lehetett hallani önöktől, hogy micsoda erőket mozgatnak meg azért, hogy Brüsszelből hozzanak el pénzt, de ennek nem látják a jeleit, mindössze 20 millió forintot sikerült elnyerni eddig – mondta.

Péterffy Attila szerint légből kapottak a Fidesz érvei, mert kósza gondolatokra építenek, amik csúsztatások halmazai, a szakmaiság ezekben kereken: nulla.

Nem kellene rugdosni azt, aki milliárdokat ad

Bognár Szilvia független képviselő elmondta, hogy nyilvánvalóan a pécsiek akarják a fejlesztést, de pénzügyi szempontból óvatosságra van szükség. Mert az Európa Kulturális Fővárosa program kapcsán megépült létesítmények, így például a Kodály Központ esetében is kiderült, önerőből a város nem tudja fenntartani, pedig erről vita folyt annak idején, és a kormány támogatta.

-Talán nem volt helyes, hogy olyan sokat ütöttük-rúgtuk a kormányt, ami milliárdokat hoz Pécsre, fontos, hogy a jövőre vonatkozóan ezt a kommunikációs hátrányt le tudjuk küzdeni.

Technikai szünet...

Technikai szünetet kért a baloldal, mert előbb a frakciójukkal, majd pedig a városházi ellenzékkel kívánnak tárgyalni.

(13:32) Idén nem tárgyal Péterffy a kormánnyal az akvaparkról

Péterffy Attila elmondta, a Pécs Jövőért frakciószövetség tagjai megvitatták a Fidesz módosító indítványait. Ezek alapján nemet mondanak arra, hogy a kormánnyal és Brüsszellel folytassanak tárgyalásokat ez év végéig a projekt finanszírozásáról, arra viszont igent mondanak, hogy 2023. június 30-ig tolják ki a 80 millió forint felhasználásának határidejét.

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető elmondta, hogy alapvetően az a gyakorlat, hogy előzetesen születik meg a döntés a finanszírozásról és csak utána tervezünk, hiszen így tisztán láthatóak a pénzügyi lehetőségek. A 80 millió forint felhasználási határidejének kitolása önmagában értelmetlen, ezért tartózkodni fognak a szavazáskor – fogalmazott.