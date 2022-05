Már hónapokkal ezelőtt arról beszélt a baloldali városvezetés, hogy nem sietnek az akvapark ügyében, mondván az új kabinet hozhat döntést a támogatásáról. Péterffy Attila pécsi polgármester pedig nem is rejtette véka alá, hogy nem az Orbán-kormányt szerette volna ismét az ország vezetésére, ennek érdekében kampányolt is a baloldali Márki-Zay Péter mellett és a Fidesz ellen. Ugyanakkor most arra számítanak, hogy majd a kormány megadja azt a támogatást, amibe a pécsi akvapark beruházása kerül, ami hotellel és versenyuszodával is kiegészülne. Ez a városvezetés tájékoztatása szerint 2020-as árakon számolva 51 milliárd forintba kerül. Éppen ezért vetettük fel a keddi sajtóeseményen, hogy az azóta eltelt időszakban is 50 százalékkal emelkedhettek meg az építőipari árak, s mire a létesítmény munkálatai elindulnak, addigra ez tovább nőhet.

Török Ottó pécsi polgármesteri sportbiztos azt mondta, hogy a tervpályázat ez év végéig zárul le, a tervpályázaton nyertes pályázóval tárgyalásos eljáráson megállapodnak a tervezési költségről, ennek birtokában fordulhatnak a kormányhoz azzal, hogy az előkészítési folyamatot maradéktalanul ellátták.

Péterffy Attila polgármester arra a kérdésre, hogy miként lehet kivédeni azt, hogy a korábban becsült költségeket ne lépje túl a beruházás, úgy vélekedett, hogy erre nincs mód, hiszen a kormányzat is küzd azzal, hogy az elszabadult energetikai piaci árak és az infláció miatt nem egy esetben hetekre, órákra szóló árakat határoznak meg.