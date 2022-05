Nem volt egyszerű helyzetben Polics József fideszes komlói polgármester az önkormányzati választás után, hiszen a testületben többséget kaptak az MSZP, a DK, a Jobbik, az LMP és a Momentum politikusait is sorai között tudó, egységes baloldali politikai pártot helyettesítő Komló Összeköt Egyesület (KÖT) tagjai a közgyűlésben. Policsnak ráadásul szinte „kétszer kellett” megnyernie a választást, hiszen a város kenderföldi részén megismételték a voksolást.

Később nem nagyon tudták megemészteni a komlói baloldaliak, hogy a koronavírus-járványban csökkentették a fizetésüket, pedig sem bizottsági, sem testületi ülések nem voltak. Ebbe a sorba illeszkedett bele az is, hogy a polgármester hiába igyekezett alpolgármesteri helyet adni – ezzel pedig a közös munkát szorgalmazni – a KÖT-nek, hosszú ideig tartó huzavona lett a kérdésből, végül azonban Kispál László elfogadta a felkérést és a testület is jóváhagyta a kinevezését. Polics már akkor úgy nyilatkozott, hogy jól tudnak együtt dolgozni, ezért is lépett ügyében.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vezetői posztja is politikai csetepaté tárgya lett, mert a baloldal itt is igyekezett keresztbe tenni a nemzeti oldal polgármesterének, egészen a közelmúltig azt is elérték, hogy ne Polics József, hanem a KÖT delegáltja legyen az elnöke. Jégl Zoltán áprilisig is vezette a társulást, de lemondott, majd pedig mégis a komlói polgármestert javasolták posztra a baloldaliak.

Polics József ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy ezzel helyreállt a rend, hiszen az ilyen társulásokat mindig annak a településnek a polgármestere vezeti, amelyik a legnagyobb és a legtöbb hozzájárulást is adja a működéshez.

Pecze Gábor, a társulás alelnöke – aki Máza polgármestere – megemlítette, hogy Jégl Zoltán személyével semmilyen problémájuk nem volt, megköszönték neki az eddigi munkáját. Ugyanakkor csak a polgármester lehet birtokában azoknak az információknak, ismereteknek, amik szükségesek egy társulás vezetéséhez, hiszen évtizedes munka mellett, évtizedes problémákat kell megoldani. Mint mondta, ha nem Polics Józsefnek hívnák a város vezetőjét, akkor is úgy gondolná, hogy az a legjobb, ha a komlói városvezető kezében van az irányítás.

Lapunknak Jégl Zoltán a megváltozott a munkahelyi körülményeivel, valamint egészségügyi okkal indokolta a lemondását. Azzal kapcsolatban, hogy a KÖT mégis miért változtatta meg az álláspontját teljes fordulattal és Polics Józsefet javasolta mégis a posztra, a KÖT elnökéhez, Ferenczy Tamáshoz irányított.

Az elnök úgy nyilatkozott, hogy korábban sem a rosszindulat vezérelte őket, hanem úgy gondolták, hogy mivel az ő szervezetük adja a többséget a városi testületben, így a társulást is a delegáltjuk vezesse. Ferenczy Tamás hozzátette, az elmúlt két év tapasztalata azt mutatta, hogy rengeteg munkát jelent az elnöki poszt társadalmi munkában, a polgármester pedig főállásban tevékenykedik. Kitért arra is, hogy miután a KÖT városházi frakcióvezetőjének és neki is tanácskozási joguk van, így továbbra is biztosított a rálátásuk a társulásban végzett munkára.