Meghaladta a húszezer főt azoknak a száma, akik napi szinten járnak be Pécsre reggelente dolgozni, majd térnek vissza lakóhelyükre estefelé. A megyeszékhelyre naponta ingázók többsége azért választott pécsi állást, mert lakhelyén nem talált megfelelő munkalehetőséget, vagy amennyiben mégis, akkor szerényebb fizetésért. Ráadásul az ingázók jelentős része autóval érkezik a városba, főleg az olyan távolabbi településekről, melyeket ritkábban érintenek a helyközi járatok.

A megnövekedett forgalom miatt a városba vezető utak reggelente zsúfolásig telítettek, ami csak növeli a légszennyezettséget, hiszen a medencefekvésű városban nehezen tisztul a levegő. Nem beszélve arról, hogy a közel negyvenezer pécsi autótulajdonos számára eleve nem áll rendelkezésre elegendő parkolóhely a városban, így az ingázók tízezrei csak tovább rontanak a helyzeten.

– Végesek a fejlesztési és működési források, ezért átgondolt és célirányos modernizációra van szükség – mondta Magay Miklós, a városüzemeltetési főosztály vezetője az önkormányzat által tartott közmeghallgatáson. – A város méretéhez képest legalább három-négy külvárosi parkolóházra lenne szükség, de emellett fontos feladat az is, hogy az autósoknak biztosítsunk alternatív közlekedési megoldásokat is – folytatta a főosztályvezető.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint közel négyezer pécsi lakosnak van más városban bejelentett munkahelye. A legtöbben a fővárosba ingáznak, de népszerű úti cél a munkavállalók körében Győr, Sopron, Kecskemét és Szekszárd is. Az InterCity-vonatok ugyan kényelmessé teszik akár a napi szintű utazgatást is Budapestre, sokan mégis inkább az autópályán, gépkocsival teszik meg naponta az oda-vissza majd félezer kilométeres távolságot.



A távmunka is lehet megoldás



A járvány alatti lezárások és karanténhelyzet miatt rengeteg munkáltató írt elő home office munkavégzést az alkalmazottai számára. Ezen időszakban bebizonyosodott, hogy számos munkakörben egyáltalán nem indokolt a dolgozók fizikai jelenléte. Egy pék nyilvánvalóan nem tud távmunkában kenyeret sütni, de rengeteg olyan munkakör van, amelyben a munkáltató a pandémia lecsengése után is engedélyezte az otthonról való munkavégzést.

– A járvány előtt minden hétköznap értekezlettel indult a napunk, majd az online térben videókonferencián egyeztettünk a világ távoli részén élő megrendelőkkel, hogy aztán hazamenjünk és a saját gépünkön végezzük el a munkát – meséli az IT-szektorban dolgozó Martinek Péter, aki korábban Pécsváradról járt be a megyeszékhelyre. – A járvány alatt laptopon keresztül tartottuk meg az értekezletet, és ez szerencsére így is maradt. A cégtulajdonos elköltöztette a vállalkozást egy jóval kisebb irodába, így ő ezen, mi, alkalmazottak pedig a benzinen spórolunk rengeteget.