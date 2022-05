Ezerféle színben pompázó virágok, különleges és illatos fűszernövények, apró fák, többek között ezek is várták az érdeklődőket a pécsi Kossuth téren megrendezett növényvásáron.

– Én ezt a gyönyörű balkonrózsát vinném el. A balatoni nyaralónk kertjének lesz a dísze – mondta egy középkorú nő az eladónak.

Koronya-Jung Dalma termelő elmondta, hogy 2016-tól működik a kertészetük, eleinte leginkább fűszernövényekkel próbálkoztak, de most már mindenfajta növény megtalálható náluk.

– Érdemes mindig tanácsot kérni a szakemberektől, ha virágot, növényt vásárolunk, mert nem mindegy, hogy napos, vagy árnyékos helyre ültetjük-e azokat, illetve a locsolásra is érdemes odafigyelni. Például a levendulának ártalmas a sok víz – tette hozzá a termelő, aki azt is elmondta, hogy a panellakások naposabb erkélyére tavasszal, vagy nyáron virágzó évelőket is kitehetünk. Ha árnyékosabb a terasz, akkor érdemes például a fuksziával megpróbálkozni, ami vízigényes ugyan, de igen hálás és szép növény.

Az egyik legnépszerűbb stand idén is a Biokom Nonprofit Kft. területe volt, itt a saját kertészetükben nevelt és szaporított fás szárú és mediterrán, fagytűrő növényeket, különböző virágokat kínálták eladásra a vásárlóknak.

A többi kertészet is kitett magáért, nemcsak a növények tekintetében, de kedvezményt is adtak a termékek árából.