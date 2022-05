A megye közútjain május 9-e és 15-e között összesen 57 közlekedési baleset történt, amelyből negyven anyagi káros volt, tizenhét pedig személyi sérüléssel járt. A sérüléses balesetek során tizenhét személy könnyű, négy személy súlyos sérüléseket szenvedett, míg ketten belehaltak sérüléseikbe. A személyi sérüléses baleseteknél a legfőbb baleseti ok az elsőbbségadás elmulasztása és a követési távolság be nem tartása volt, de történt baleset gyorshajtás, szabálytalan előzés és figyelmetlenség miatt is. Ittasság gyanúja az elmúlt héten egy balesetnél sem merült fel.