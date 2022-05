A napokban aláírt szerződést a Pécsi Tudományegyetem részéről dr. Kemenesi Gábor adjunktus, a spanyol vállalat részéről pedig Manuel García Howlett, a magyarországi leányvállalat ügyvezetője látta el aláírásával, de az esemény jelentőségét jelképezi, hogy Kőszegi Dániel, a Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetségének elnöke is megjelent.



A Pécsi Tudományegyetemmel kötött szerződést megelőzően a Lokímica Laboratorios már régebb óta tevékenykedik Magyarországon, többek között Székesfehérvár és Tárnok is a kliensei közé tartozik.



– Az egészségügyi kártevők elleni védekezés nyugati típusú kultúrája megköveteli, hogy kutatás-innovációs háttér legyen mögötte – avatott be a részletekbe dr. Kemenesi Gábor. – A célzott, biológiai védekezés nem valósulhat meg anélkül, hogy egy olyan biológiai ismeret, amit mi a kutatásoknál rutinszerűen előállítunk, ne integrálódna bele a végrehajtásba. Azok az adatok, amiket tíz éve folyamatosan gyártunk, kifejezetten értékesek abban a precíziós védekezésben, amelyet a spanyol cég képvisel – foglalta össze az együttműködés lényegét a PTE adjunktusa.



Dr. Kemenesi Gábor szerint a csípőszúnyogokkal szemben az a legjobb biológiai védekezés, ha még azelőtt megszüntetik a problémát, mielőtt a szúnyog kikel. – Ha időben lépünk, akkor a kellemetlen csípések mellett annak is elvágjuk az útját, hogy a szúnyog akár vírussal, akár parazitával fertőzzön. Nos, a precíziós védekezés éppen ezt a célt szolgálja – érvelt a virológus.



Szúnyogokat gyűjtenek a különböző vizsgálatokhoz



Az együttműködési megállapodás aláírását követően a delegáció ellátogatott a PTE TTK Ökológiai Tanszékére is, ahol Kemenesiné Kurucz Kornélia számolt be az ott folyó munkáról: – Ez egy entomológiai labor, ahol terepről behozott rovarminták feldolgozásával foglalkozunk, elsősorban szúnyogokkal és kullancsokkal. A laborunkban olyan felszereléseket használunk, melyek lehetővé teszik a kórokozók vizsgálatát és a molekuláris biológiai elemzéseket. Sokszor vízmintákat is gyűjtünk, amikben a szúnyoglárvák megtalálhatóak, vagy vannak úgynevezett tojáscsapdák, amelyek a szúnyogokat odavonzzák tojásrakás céljából. Más esetben a felnőtt, kifejlett szúnyogot tanulmányozzuk.