Legendás zenészekkel játszik kint és itthon, a Los Angeles-i UCLA egyetemen, és már a Pécsi Művészeti Karon is tanít. A Zsolnay Negyedben, a Liszt teremben pedig válogatott formációkkal ő indította el a jazzkoncerteket Dr. Vas Bence dékánhelyettes (PTE) és a Potenton alapítvány kezdeményezésére.

Egy Franciaországból érkező bőgős, egy New Yorkból jött dobos, egy Los Angelesben is ténykedő zongorista és egy magyar énekesnő volt a pódiumon a napokban, kis keresgéléssel talán egy orosz hússaláta is akadt volna. Abban tért csak el a történet Rejtő Jenő klasszikus könyvének nyitó soraitól, hogy ezúttal nem légiósok jöttek össze, hanem magyar jazz-zenészek.

Szabó Dánielről korábban már elmondtunk, hogy az Egyesült Államokban többek között az egykori Weather Report dobosával, Peter Erskine-nel alkot együttest, az pedig részben újdonság, hogy mostanában komolyzenei kapcsolódásokban is gazdagok a szerzeményei, emellett igényes filmzenéket is alkot. Azt viszont kevesebben tudják, hogy Chick Coreával is szoros szakmai kapcsolatban állt, és a világhírű amerikai jazz-zongorista a Művészetek Palotája felkérésére írt egy zongoraversenyművet bartókos hangvételben, de a halála miatt már nem tudta Budapesten bemutatni. Végül a menedzsmentje Szabó Dánielt, valamint egy izraeli zongoristát és egy grúz tehetséget kért fel a világszerte közvetített ősbemutatóra márciusban, a MÜPÁ-ban.

Szabó Dánielt megkérdeztük, hogy mindezen túl mivel foglalkozik jelenleg, és kiderült, hogy háromlaki életet él Pécs-Budapest-Los Angeles között ingázva. Egyaránt aktív Kaliforniában, a PTE Művészeti Karán, továbbá a Zeneakadémia doktori iskolájában is oktat. A Covid egyértelműen az online oktatás és a zeneszerzés felé tolta el a tevékenységét, de felraktak a netre olyan felvételeket is, melyhez külön-külön készítették el a bőgő-, a dob- és a zongoraszólamot, majd végül összerakták a zenét.

Emellett megnyerte az amerikai ASCAP zeneszerzői versenyét: a darabnak ősszel lesz a bemutatója Los Angelesben. A Nos, mi is az a szabadság? című amerikai-román nagyjátékfilm zenéjét is ő írta. A film pedig sorra nyeri a közönségdíjakat a nemzetközi fesztiválokon és májusban felkerül a HBO programjára is. Továbbá Bánovits Ottó Légszomj című, többszörösen díjazott rövidfilmjéhez is zenét komponált, amely nemrég bekerült az Oscar-kvalifikált Rhode Island International Filmfestival programjába.

Beindultak az élő koncertek is, pár hete lépett fel hazai kvintettjével a Magyar Jazz Ünnepén a fővárosban, valamint a Városligetben az új Magyar Zene Házában third stream („harmadik áramlat”) stílusban Bartók-feldolgozásokat írt és adott elő egy kilenctagú, jazz triót vonósokkal és fafúvósokkal kombináló formációval – az az elképzelés, hogy ebből teljes album lesz. Emellett pár napja a népszerű, Los Angeles-i Sam First jazzklubban lépett fel nagy sikerrel.