– Az elmúlt néhány hét világpolitikájának eseményei, folyamatos változásai új kihívásokat jelentenek. A kérdésem egyszerű: van okunk tartani a jövőtől?

– Kezdjük onnan, hogy a magyar emberek nagyon sokat dolgoztak azért az elmúlt évtizedben, hogy a magyar gazdaság rekordteljesítményt nyújtson 2021-ben. Olyankor, amikor a világgazdaság lefelé ment, a magyar gazdaság soha nem látott jó eredményeket produkált. Nyilvánvalóan ezt a mostani körülmények közepette meg kell védeni, mert folyamatosan érnek minket kihívások és támadások. Egy ilyen kihívás a szomszédunkban zajló háború, és egy ilyen kihívás Brüsszel újabb ötlete az olajembargóról. Nekünk az a feladatunk, hogy Magyarországot megvédjük az olyan intézkedésekkel szemben, amely intézkedések hazánknak kárt okoznának.

– Az olajembargó ötletét keményen elutasította a magyar kormány. Mi volt ennek az oka?

– Az olajembargó bevezetés a magyar gazdaság eddigi eredményeit rombolná le, mert egyszerűen Magyarország földrajzi elhelyezkedéséből, az infrastruktúrájából fakadóan rá van utalva az Oroszországból érkező kőolajra, amelyből minden nap húszezer tonna érkezik Oroszországból. Ezt kiváltani az elkövetkezendő néhány évben egyszerűen fizikailag kizárt. Nem azért, mert nem akarjuk, hanem mert fizikailag lehetetlen. Éppen ezért világossá tettük, hogy ilyen szankciót nem fogunk megszavazni. Eddig öt szankciós csomagja volt Brüsszelnek, mi mind az ötöt megszavaztuk, mert nem sértették aránytalanul az érdekeinket. A hatékonyságukról, értelmükről lehetett volna vitázni, de most háborús időszak van, nem az okoskodásé. Az olajembargó viszont súlyosan sérti a magyar érdekeket, így világossá tettünk, hogy mi ezt nem fogjuk megszavazni. A magyar emberek megnyugodhatnak, hiszen április 3-án úgy döntöttek, hogy a nemzeti érdekérvényesítés célzó kormányzati munka maradjon fenn – ez így is lesz, meg fogjuk védeni Magyarország és a magyar emberek érdekeit.

– Az Európai Unió nyugati országaiban mennyire értik az ukrán konfliktus kapcsán kialakult magyar álláspontot?

– Ukrajna a szomszédunk, és ha egy szomszédos országban háború van, az komoly biztonsági kockázatot jelent számunkra is. Nekünk az az érdekünk, hogy ez a háború véget érjen. Mi ebben a helyzetben is csak magyar fejjel tudunk gondolkodni, és magyar szempontból tudunk közelíteni ehhez a kérdéshez. A magyar szempont pedig az, hogy Magyarország békéjét, az itt élő emberek biztonságát garantálni kell. Ebből fakadnak a döntéseink: azért nem szállítunk fegyvert, azért nem engedünk át fegyverszállítmányokat az ország területén, mert ez Magyarország biztonsági érdeke. Nem tudunk, nem akarunk, és nem is vagyunk hajlandóak más fejével gondolkozni, mert számunkra a magyar érdek az első.

– A Paks II. beruházást hogyan érinti a jelenlegi helyzet?

– A paksi atomerőmű bővítése nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági érdek is. Az elmúlt hónapokban világosan láthattuk, hogy az európai és a globális energiapiacon is folyamatosak a turbulenciák: az áremelkedések, a kapacitásproblémák. Egyértelmű, hogy azok az országok lehetnek biztonságban, amelyek energiaszükségletük nagy részét elő tudják állítani saját maguk. Magyarországon működik már négy atomerőműblokk, még kettő megépítésével 2000-ről 4400 megawattra tudjuk növelni a nukleáris ipari teljesítményünket, ami azt jelenti, hogy hatalmas lépést teszünk az önellátásra irányába, ami nagyobb biztonságot jelent majd, és az új reaktorok megépítése gyakorlatilag a rezsicsökkentés fennmaradásának a garanciája. A Roszatom vezetőit arról biztosítottak, hogy technológiailag továbbra is meg tudjuk valósítani a projektet. Mi szintén elkötelezettek vagyunk a projekt megvalósítása iránt, az Európai Unió világosan kimondta, hogy a szankciók alól teljes mértékben mentesül a nukleáris ipar, az atomenergia békés célú felhasználása. Így tehát nem sértünk szankciót. Meg kell építeni az atomerőművet, és meg is fogjuk építeni

– A közelmúltban választott az ország. Az eredményeket ismerjük – Ön mit vár a következő négy évtől?

– A válságok korát éljük, az elkövetkező időszakban is komoly kihívásokkal kell szembesülnünk. Ez azonban nekünk nem újdonság, mert az elmúlt 12 évben nem volt olyan típusú válság, amivel ne találkoztunk volna. Volt itt pénzügyi, gazdasági, egészségügyi válság, migráció, most pedig háború. Ezekből a válságokból mi mindig erősebben jöttünk ki, mint ahogy belementünk. Ennek az az oka, hogy soha nem a megszorítás útját választottuk, hanem a nemzeti érdekérvényesítő gazdaságpolitikát, vagyis a családok támogatását, a beruházások támogatását, az adócsökkentést és a munkahelyteremtést. Ez a recept, és ezt fogjuk csinálni a jövőben is. Komoly vitákat kellett vívnunk eddig is ezekben a kérdésekben, és így lesz ez a jövőben is, efelől nincsen bennem kétség. Ugyanakkor Európában egyedülálló politikai stabilitás van Magyarországon. Ez egy olyan kivételes helyzetet teremt nekünk, amely lehetőséget biztosít még a legnehezebb körülmények közepette is a nemzeti érdek megvédésére. Ha a választók nem gondoskodtak volna politikai stabilitásról, akkor most nehéz, vagy legalábbis nehezebb helyzetben lennénk. De megkaptuk a választóktól ezt a kivételes lehetőséget, és fel kell használunk annak érdekében, hogy Magyarország versenyképességét fenntarthassuk. Magyarország tudja a helyes válaszokat az előtte tornyosuló kihívásokra. Az ellenzék zavarodott állapotban van, összevissza cselekednek, kivonulnak, bevonulnak, ez bent marad, az kimegy, de hát ezt tekintsük a szórakoztatóipar részének, mi koncentráljunk az előttünk álló munkára.

– Korábbi beszélgetéseink apropóját mindig egy-egy baranyai beruházás adta. Ennek fényében kérdezem: fogunk találkozni még néhányszor a közeljövőben?

– Remélem, hogy minél többször. A pécsi beruházás-ösztönzési eredmények optimizmusra adnak okot. A három versenyképesség-növelő támogatási program keretében összesen harminc beruházás valósult meg Baranya megyében, ezek összesen 16 milliárd forintnyi befektetés volument és mintegy 5800 megőrzött munkahelyet jelentenek. Tavaly három pécsi telephelyet éríntő kiemelt működőtőke-beruházás kapcsán született pozitív döntés, amelyek összesen 260 munkahelyet és 19,4 milliárd forint értékű fejlesztést jelentenek a város számára. Ezek közül kiemelendő, hogy az autóipari belső anyagok, textilek gyártására szakosodott japán Seiren vállalat Pécsett hozza létre első európai gyáregységét. Jelenleg is 15 olyan projekt kapcsán folytatunk tárgyalásokat, amelyek esetében pécsi telephelyeket is vizsgál a beruházó. Pozitív döntés esetén összesen több mint 750 millió euró kerül befektetésre, és mintegy 5500 új munkahely jön létre. Baranya megye érezhető fejlődésen ment át 2010 óta. 2010 és 2021 között 140 százalékkal nőtt az ipari termelés értéke, továbbá a munkanélküliségi ráta a 2010 első negyedévi 14%-ról 5,8 %-ra csökkent 2021 utolsó negyedévére.