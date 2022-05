A József Attila utca déli oldalán lakó pécsi polgár azért kereste meg lapunkat, hogy több száz helyi lakos parkolási problémáival kapcsolatban érdeklődjön. Mint írta, nagyjából a Mártírok útja és József Attila utca, valamint a Megyeri út és Petőfi utca közötti területen nagyon sok problémát okoz az, hogy sokan otthagyják az autójukat, mert ezen a részen nem kell fizetni még a parkolásért.

Az ingázók, vidékről bejárók, a fizetős övezetben dolgozók és újabban a külföldre utazók is ezen a környéken keresnek helyet, amivel az ott élőktől veszik el a parkolási lehetőséget. Példaként megemlítette, hogy egy 90 lakásos társasháznak ugyan van 27 parkolóhelye, de azokat is mások foglalják el.

A júliustól életbe lépő új parkolási rend szerint azonban az olvasó által jelzett terület egy része is bekerült az újonnan létrehozandó, négy új korlátozott várakozási övezet egyikébe, ami azt jelenti, hogy a nem az övezetben lakók, vagy nem ott dolgozók legfeljebb két óra hosszáig parkolhatnak a területen.

Lapunk megkeresésére a pécsi önkormányzat közölte, hogy a terület önkormányzati képviselője tartott lakossági fórumot a kérdésben, és az itt élők döntő többségének visszajelzése alapján került be a terület a korlátozott várakozási övezetbe. Úgy látják, hogy ezzel az olvasónk felvetésében szereplő esetek többségére (ingázók, külföldre utazók) ez az intézkedés megoldást nyújt. Az önkormányzat szerint a korlátozott várakozási övezetekben a lakók a lakcímkártyájuk, míg az ott dolgozók a munkáltatójuktól kapott igazolás alapján lesznek jogosultak az engedély kiváltására, ami a Biokom NKft. ügyfélszolgálatán lesz kiváltható.

A rendelkezés egyik sarkalatos pontja, hogy minként lehet azt majd betartatni, ki és hogyan vizsgálja majd azt például, hogy az adott kocsival valóban két órát parkoltak-e, vagy sem? Ezt már korábban is feszegette a városházi ellenzék, a fideszes képviselő, Barkóczi Csaba pedig éppen a szóban forgó korlátozott övezet nagyobb területre történő kiterjesztését is javasolta, amit azonban hiába kért kétszer is, nem fogadta el a baloldali önkormányzat többsége. Ráadásul a kritikák szerint azzal, hogy a munkavállalók is igénybe vehetik ezeket a parkolókat, valójában nem segítettek az ott lakóknak.

Az önkormányzat viszont azt mondja, ez egy konszenzus eredményeként került a rendeletbe, aminek célja, hogy a nem az övezetben lakó és nem az övezetben dolgozó személyek számára ezek a területek ne legyenek egész napos parkolásra használt közterületek.