A szocialista-DK-s városvezetésnek a haverok az elsők – egyöntetűen ez a véleménye a nemzeti oldalnak, de ezt az álláspontot osztják azon képviselők is, akik alig két év leforgása alatt megelégelték a baloldali koalíció ténykedését. A Pétáv Kft. kapcsán pedig azért is említették meg lapunknak ezt, mert a cég esedékes, múlt évről szóló beszámolójából egyértelműen kiderült, hogy 2020-ban 384 milliót, 2021-ben pedig 200 millió forintnyi osztalékot vettek ki a cégből, amelynek fele a francia multicéghez, a Veoliához ment. Itt dolgozott korábban évekig Péterffy Attila, Pécs polgármestere, akinek vezérigazgatói irányítása alatt több millió tonna fát tüzeltek el az erőmű kazánjaiban.

A pénzügyi és ellenőrzési bizottság elnöke, Csizmadia Péter elmondta, az idei évben újabb 100 milliót terveznek kivenni a vállalatból, így az elmúlt években összességében közel 350 millió vándorolt Péterffy egykori munkahelyéhez. A teljes, közel 700 millió forintos osztalékkivétel nagyjából megegyezik azzal, amit havonta teljes Kertváros lakossága fizet a fűtésért és a meleg vízért.

– Ebből a pénzből korszerűsítésre, karbantartásokra, az elöregedett vezetékek, rendszerek javítására, felújítására is lehetne költeni, aminek következtében a város és a városlakók befizetései is csökkenhetnének, de ez a baloldalnak nem számít – mondta a bizottsági elnök. – Ez a cég nem profitban érdekelt, hiszen nonprofitként kellene szolgáltatást nyújtania a pécsieknek, ez a feladata, erre a célra hozták létre.

A pécsiek befizetéseiből osztalékot kapó külföldi multi szinte a baloldali „szakemberek” egyik háttérbázisa. Meixner András szocialista alpolgármester fia, Meixner Barna is a cégnél dolgozott korábban, ő a Biokom vezetői székét kaphatta meg. Szintén a cégnél dolgozott Péterffy mellett a városházi sajtópropaganda egyik oszlopos tagja, éppúgy a vállalatnál volt az az önkormányzati szférában milliós álomfizetést kapó HR-igazgató is, aki a Pécsi Vagyonhasznosítónál találta meg a helyét, holott az elvileg ingatlanhasznosítással foglalkozó cégnél már korábban is volt – feleennyit kereső – HR-vezető.

Úgy tudjuk, hogy a Dél-Kom Kft.-nél szintén cégvezetői helyet fog kapni az egyik volt multicéges, miután a korábbi cégvezető – akinek információink szerint a munkájával nem volt probléma – távozik a posztjáról.

A Pétáv Kft. egyébként 425 millió forintos adózott eredményt ért el tavaly, ami 266 millióval haladta meg a tervezett mértéket.