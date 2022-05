Középiskolás éveik során talán most érkeztek legizgatottabban a fiatalok az ismerős termekbe – reggel kilenctől ugyanis 240 percen keresztül a magyarérettségi feladatsoron dolgoztak.

A Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban is izgalommal, mégis jó hangulatban teltek a vizsgafeladatok felbontása előtti percek – az érettségizők ilyenkor minden gyakorlati tudnivalóról értesülnek. Volt, aki már tudatosan a novellaelemzésre készült, sokak szerint ugyanis ez a legegyszerűbb feladat.

– Több hasonló műelemzést gyakoroltunk a tanórán, így remélhetőleg jól felkészülten vágunk neki a feladatnak – mondta az egyik érettségiző diáklány.

Idén a versek összehasonlítása is hálásnak bizonyult.

– Janus Pannonius Búcsú Váradtól és Juhász Gyula Várad című verseit kellett összevetni. A Janus-vers kötelező tananyag, Juhász költeménye ugyan nem, de adja magát a téma, a lírai alanyok Váradhoz való viszonyát és a versek szerkezetét is gond nélkül lehetett vizsgálni. Én biztos ezt választottam volna, ha most lennék érettségiző! – mondta lapunknak Várszegi Csaba, a Nagy Lajos Gimnázium magyartanára.

A szövegalkotási feladat másik lehetősége Szabó Magda Ezüstgolyó című novellája volt.

– Ez első ránézésre ijesztő lehetett a hossza miatt, ugyanis három oldal a szöveg, de ez is hálás téma. Könnyen befogadható, élvezhető írás, klasszikus típusú novella – állapította meg a magyartanár.

Ezt megelőzte a szövegértési és a rövid, gyakorlati szövegalkotási feladat.

– Ezek is teljesen megfeleltek az előzetes várakozásoknak, összességében igazán korrekt feladatsort kaptunk idén – összegzett Várszegi Csaba.

Az érettségik május 3-án matematikával folytatódnak. A Baranya Megyei Kormányhivatal adatai alapján ebből középszinten 2335, emelt szinten 143 diák vizsgázik majd. Május 4-én a történelem következik, középszinten 2290, emelt szinten 172 fiatal megmérettetésére kerül sor. Május 5-én az angol, május 6-án pedig a német nyelv írásbeli feladatainak teljesítésére kerül sor. Az idegen nyelvi vizsgák közül a legtöbben az angol nyelvet választották, de Baranyában lesz érettségi arab, holland és japán nyelvből is. Érdekesség, hogy egy-egy vizsgázó táncos, képző- és iparművészeti vagy közúti és légi közlekedési ismeretekből is érettségizik.

Az utolsó írásbeli vizsganap május 23-án lesz, ezt követően az érettségi a szóbeli vizsgákkal folytatódik.

Meghatározó az iskolák szerepe

Az érettségi kétségkívül a középiskolások legnagyobb és legnehezebb vizsgasorozata, a tárgyi és lexikális tudás mellett azonban az sem elhanyagolható, hogy milyen út vezetett el az érettségihez a fiatalok meghatározó diákévei során.

– A pedagógusok munkájának legfontosabb célja, hogy érett felnőtteket neveljünk, ma azonban már átalakulóban van az érettség fogalma. Nem elég ismeretekkel rendelkezni, életrevalóságra, a változásokra való gyors reagálás készségére is szükség van. Ehhez stabilitásra van szükség, amelyhez pedig elengedhetetlen az érzelmi intelligencia is, e téren is meghatározó az iskolák szerepe – fogalmazta meg gondolatait Zalay Szabolcs, a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium igazgatója.