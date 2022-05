A bólyiak által régóta várt beruházáshoz 250 millió forint támogatást nyert az önkormányzat a TOP Plusz pályázaton, ami a költségek egyharmadát fedezi. A fennmaradó részt a város állja.

– Az építési engedély rendelkezésre áll, a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás hamarosan indul – tájékoztatta lapunkat Hárs József, Bóly polgármestere.

Az üzlet működtetése iránt több cég is érdeklődik – cél, hogy az építkezés során a leendő bérlő igényeit is figyelembe vegyék, a bérleti szerződés tervezetén is dolgozik már az önkormányzat.

Egy új, korszerű, könnyen megközelíthető szupermarket kialakítását évek óta tervezi a város – a Bóly határában most megépülő komplexum a helybéliek és a környező települések magasabb szintű kiszolgálását biztosítja, előnye továbbá, hogy tehermentesíti a városközpontot a gépkocsiforgalomtól. Jelenleg Bóly főutcáján, az iskola szomszédságában található egy nagyobb élelmiszer­üzlet, ami kínálatában, színvonalában jelentősen elmarad a nagyobb városokban működő üzletláncoktól. Ezt az elavult épületet – amint az új szupermarket elkészül – elbontanák, a helyén az új sportcsarnok épül meg.

A Szabadság utcában megvalósuló szupermarket 650 négyzetméteres eladótérrel rendelkezik majd, mellette egy trafik is nyílik, ezenkívül egy fedett területet is kialakítanak, ahol időnként kirakodóvásár és piac várná a vevőket. Így összesen 1200 négyzetméteres komplexum épül. A cél, hogy jövő húsvét környékén az üzletközpont már fogadja a vásárlókat.