„Gyorsaság, átláthatóság, teljeskörűség, hatékonyság, tisztességes eljárás” – ezeket az elvárásokat maga a polgármester, Péterffy Attila fogalmazta meg az úgynevezett pécsi „átvilágításokkal” kapcsolatban. Az említett gyorsaság és hatékonyság kritériumához képest most már biztos, hogy több mint három éven keresztül foglalkoztathatják a szűk baloldali ügyvédi kört, hiszen áprilisban ismét szerződést kötött a pécsi polgármester, Péterffy Attila az „átvilágítók” vezető ügyvédjével, Bodnár Imrével. Az ügyvéd így (maximum) 435 órán keresztül, december 31-ig folytathatja még a munkáját, amiért újabb 4,3 millió forintot kaphat.



Bár még külön tájékoztató honlapot is ácsoltatott az „elszámoltatásnak” a szocialista-DK-s városvezetés, de a fideszes frakcióvezető, Csizmadia Péter, a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottságban hiába akarta azt elérni, hogy bekérhessék az átvilágítással kapcsolatos ügyvédi szerződéseket és átvizsgálhassák az azokhoz kapcsolódó kifizetések jogszerűségét, ezt a szocialista képviselők megakadályozták.



Az „átláthatóság” kapcsán annyit árult el Péterffy az oldalon, hogy elég sok „átvilágító” lehet, hiszen 17 főt emlegetett a polgármester. A „teljeskörűséget” illetően az is kiemelendő, hogy mindeddig a politikai ellenfeleikhez kötődően léptek fel, holott például az egyik „feltárt” esetben, a kispiac botrányos ügyletében a szocialista párt tagjai, mostani prominensei asszisztáltak az értékesítéskor.



A legutóbbi közgyűlésen is téma volt az „átvilágítás”, miután a városvezető csak utólagosan, csak a polgármesteri beszámolójában tett említést az újabb szerződéskötésről. Barkóczi Csaba fideszes politikus meg is kérdezte, hogy mivel szerinte ezek az ügyek kamuk, az iránt érdeklődne, hogy ezek az ügyvédi kifizetések hány száz millióba kerültek eddig a pécsieknek, valamint „hányszor futottak lyukra”?



Péterffy válaszában nem árulta el, hogy mennyit költöttek el – a jellemzően a politikai ellenfelekkel szemben – indított eljárásokra. Megjegyezte viszont újra, hogy ők egyszer „sem futottak lyukra”, de „az más kérdés, hogy a nyomozati szervek éppen miben érdekeltek”.

A polgármester ezzel ismét a rendőrség elfogultságára utalt. Mindez azért is pikáns, mert az év rendőrét ugyanezen a közgyűlés elején tüntették a városi rendőrkapitány, Korontos Zoltán jelenlétében, akit Péterffy még külön is köszöntött – bár a polgármesteri megjegyzés elejtésekor a kapitány már nem volt a teremben.



Bodnár Imre korábban MSZP-s képviselőjelöltséggel is próbálkozott a baloldali előválasztáson, majd pedig a parlamenti voksolás előtt megfenyegette az ismerőseit, hogyha a Fideszre szavaznak, akkor ellenségnek tekinti őket. Bodnárék lassan három éve tartó „tevékenységét” egyébként pécsi ügyvédi körökben azért is nézik meglehetősen kritikus szemmel, mert az ügyvédi hivatás politikai célokra történő felhasználása alááshatja az ügyvédekbe vetett társadalmi bizalmat is.



Kérdésként is elhangzott, ez mennyibe kerül a városnak

Az ellenzéki kritikák ellenére újabb szerződést kötöttek az átvilágítást végző ügyvédi körrel

Fotó: L. P.