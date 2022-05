A jelentkezőket továbbra is várják az ormánsági különvonatra, mely akkor tud elindulni, ha jelentkezik 140 fő. A Sellye és Villány közti vasútvonalat 2007-ben, a második Gyurcsány-kormány idején zárták be. Országszerte számos hasonló esetre volt példa, az akkori kormányzat megtakarítást várt az intézkedéstől, ehelyett a vasútvonalak bezárása inkább a vidéki közlekedés és megélhetés nehezítéséhez járult hozzá.



– Tizenöt éve, hogy elment az utolsó menetrend szerinti személyvonat a vonalon. Szívszorító látni, hogy egy ilyen értéket elvettek: egy munkaeszközt, a mindennapi élet szerves részét, az ország második leghátrányosabb helyzetű régiójának vasúti közlekedését – fogalmazott Szarvas-Hierholcz Márk, a Baranyai Vicinálisokért Egyesület alelnöke.



– Ezért a vonalért vállaltam szerepet az egyesület létrehozásában és dolgozom itt. Az utóbbi időben több kisebb-nagyobb sikert tapasztaltunk az ügyben, remélem, a jövőben valós, nagy sikerré válhatnak majd ezek együttesen. Hiszek abban, hogy a vonalnak van jövője, és mehetünk még Harkányba vonattal, nem csak nosztalgiából. Most viszont nem tudunk mást tenni, mint emlékezni a 62-es vonal 2007-ben bezárt szakaszáról – folytatta Szarvas-Hierholcz Márk.



Közös ünnepséget is terveznek



A 62-es vasútvonalon haladó emlékutazás résztvevői Pécsről indulva a tervek szerint Szentlőrincen át érkeznek majd Sellyére, ahol előreláthatólag mindkét lehetséges irányba továbbindulnak. Továbbá szervezés alatt áll egy újabb állomás meglátogatása is Drávafokon. Csányoszró és Nagycsány településeken a tervek szerint fényképek készítésére is nyílik majd lehetőség. Sellyén megemlékezés várható, a program zárásaként pedig Vajszlón ünnepséggel kívánják emlékezetessé tenni a túrát. Az emlékvonatozás további részleteiről, a szervezők elérhetőségeiről a Baranyai Vicinálisokért Egyesület Facebook-oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.