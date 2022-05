Míg ugyanis 2020-ban 108 ilyen esetet tartottak számon, addig tavaly mindössze 69 történt.

A testi sértések száma viszont valamelyest emelkedett, a súlyos testi sértések száma pedig megduplázódott – a korábbi 6-ról 12-re. A garázdaságok száma ugyancsak nőtt, követve az előző évek tendenciáját.

A beszámoló szerint a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közül a terjesztés, ami kiugró emelkedést mutat – 8 eset, szemben a tavalyelőtti 2-vel.

Kevesebb volt azonban a városban a lopás és ezen belül a lakásbetörés, de a rablások, illetve személygépkocsi lopások száma is csökkent.

A beszámoló kitér arra is, hogy a közúti közlekedés biztonságának javítása érdekében tett intézkedések ellenére is a korábbinál 32,8 százalékkal több volt tavaly a személyi sérüléssel járó baleset. A legtöbb a 6-os, a 66-os és a 611-es számú főutakon, valamint a Mánfa és Komló közti útszakaszon történt. A legfőbb kiváltó ok továbbra is a gyorshajtás, ezen kívül a kanyarodási szabályok be nem tartása, illetve az elsőbbségi szabályok megszegése is gyakori.

A komlói rendőrkapitányság tavaly is indított bűnmegelőzési programokat – az iskolákban például az online oktatás okán az internethasználattal kapcsolatos veszélyek, a kapcsolódó bűncselekmények, valamint az áldozattá válás lehetőségei kerültek a tanácsadó előadásaikon előtérbe.

A lakosságot a megfelelő vagyonvédelemhez szükséges döntések meghozatalában segítő „Házhoz megyünk” program részeként a trükkös lopásokra, a lakásbetörésekre és az idősek sérelmére elkövetett csalások megelőzésének lehetőségeire hívták fel a komlói rendőrök a figyelmet, az unokázós csalások elkerülése érdekében a rendőrkapitányság illetékességi területén 62 település csaknem 900 lakóját tájékoztatták telefonon a veszélyről.