A minap Vokányból érkezett az aggódó jelzés hozzájuk: a padláson lévő darázsfészek keltett riadalmat, amit a szakemberek megsemmisítettek, az ott élők biztonsága érdekében.

– Fontos tudni, hogy a tűzoltóság a darazsakkal és méhekkel összefüggésben csak abban az esetben avatkozik be, ha a rovarok közvetlen életveszélyt jelentenek – tájékoztatta lapunkat Horváth Nikolett, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

– Ilyen eset például, amikor egy forgalmas közterületen, óvodában, iskolában telepednek meg a rovarok nagy számban – tette hozzá. Hangsúlyozva, hogy ha közvetlen életveszély nincs, a méhbefogást méhészek, a darázsirtást pedig rovar- és kártevőirtó szakemberek végzik. A tűzoltók ilyen esetben felkérésre részt vehetnek a munkában, ha a kas, fészek olyan magasan van, ahova csak magasból mentő tűzoltógépjármű segítségével lehet feljutni. –Méhrajbefogás és darázsirtás esetén értesíthető szakemberek listája elérhető az Országos Magyar Méhészeti Egyesület honlapján – közölte a szóvivő.

A katasztrófavédelem arra is felhívja a figyelmet, hogy a darazsak és a méhek jellemzően csak akkor támadnak emberre, ha veszélyben érzik magukat, kaptárjukat vagy fészküket. Legjobb a veszélyes helyzetek megelőzése, azaz a fészek kerülendő és ingerelni se szabad a rovarokat. Fontos az is, hogy a szabadban mindig csomagoljuk be, vagy zárjuk el a magunkkal vitt élelmiszereket, ne hagyjunk ételt, cukros folyadékot szabadon, mert ezek vonzzák a méheket, darazsakat.

– Házilagos módszerrel a darázsfészek eltávolítását nem szabad megpróbálni, mindenképp kérjük szakértő segítségét – hangsúlyozzák a katasztrófavédők.

Májustól a nyár végéig a termetes tőrösdarazsak feltűnésére is lehet számítani – a látvány ellenére nem kell félni tőlük, mert emberre, háziállatra ártalmatlanok, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani például a cserebogár-szaporulatot. A méretüknél fogva veszedelmesnek tűnő óriás tőrösdarázs Magyarországon védett rovar, és ellentétben a lódarázzsal, egyáltalán nem agresszív.