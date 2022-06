Folyamatosan emelkedik a regisztrációk száma az egyik legnagyobb iskolaszövetkezet pécsi irodájában. A legnépszerűbb pozíciók között vannak a strandi munkák, az úszómesteri, csúszdaőri, medenceőri feladatok ellátására hamar találnak diákot, ezek ugyanis a legkeresettebb pozíciók, de preferáltak a nagyvállalatok által kínált pozíciók is, vagy az árufeltöltés, valamint a gyorséttermi kisegítő állások. A 18 év alatti munkavállalókat legnagyobb számban mezőgazdasági munkákra – gyümölcsszedésre, kukoricacímerezésre – tudják toborozni, emellett a vendéglátás, valamint az árufeltöltői feladatokra is jelentkeznek a fiatalok.

Keserű Dénes, a Meló-Diák Pécs kirendeltségvezetője elmondta, ahogy véget ér az iskola, még nagyobb számban jelentkeznek a diákok náluk, de már most is látszik a regisztrációkból, hogy a tavalyi évhez képest 20–25 százalékkal többen szeretnének az idén nyáron dolgozni, köszönhetően a 25 év alatti fiatalokra vonatkozó szja-mentességnek.

– Baranya megyében átlagosan 4–600 főt foglalkoztatunk napi szinten, de a taglétszámunk ennél magasabb, a nyári időszakban 3500–4000 diák regisztrál nálunk, akik közül ki rövidebb időszakra, ki pedig az egész nyárra vállal munkát – mondta. A Meló-Diák pécsi irodája több mint 30 munkáltatónál legalább 150 betöltendő pozíciót kínál, de a nyári szünet elejéig folyamatosan telnek fel a helyek. A fiatalok többsége egy hónapot legalább szeretne dolgozni, és vagy a nyaralásra, bulira, elektronikai eszközre költik a jövedelmüket, vagy akár jogosítvány megszerzésére, tanulmányaikra, esetleg egy autó önerejére gyűjtik a megkeresett pénzüket.

A munkáltatók egyébként sok egyetemistát várnak, ugyanakkor a diákmunkára jelentkezők 35–40 százaléka 18 év alatti, akik nem oszthatóak be minden munkára, de számukra is több lehetőséget ajánlanak az iskolaszövetkezetek.

Címerezésért például (céges buszjárattal sátorhelyi munkavégzésre) 1300 Ft-os órabért adnak, amihez bizonyos ledolgozott óraszámok után bónuszt is fizetnek. Az erős fizikumú, 16 év feletti diákok vizes ballonok pakolásával óránként 1400 forintot is kereshetnek. A gyors­éttermi kisegítő pedig óránként 1200–1560 forintot is kaphat a munkájáért.

Közösségi szolgálatra is várnak

A középiskolások az 50 óra kötelező közösségi szolgálathoz is találnak nyáron fogadóhelyet. Akár a települési önkormányzatnál is érdeklődhetnek, hiszen környezetszépítő, parkrendező munkát is vállalhatnak, emellett kulturális, szociális, oktatási intézményekben is van lehetőségük a szolgálatot teljesíteni. A diákoknak érdemes először érdeklődniük, hogy az iskolájuk kivel kötött partnerséget, de ha valaki például Veszprémbe jár iskolába, és a lakóhelyén szeretné a szolgálatot teljesíteni, az is megoldható. Nincs olyan megkötés ugyanis, hogy megyén belül kell teljesíteni ezt a feladatot, csupán az iskolának kell egy megállapodást kötnie a diák által választott fogadóhellyel.