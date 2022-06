Sásd új szíve készül el jövő tavaszra 22 perce

A helyi óvodások gurulhattak végig az újonnan átadott Dózsa György utcán Sásdon

Egy nap alatt két nagyobb esemény is zajlott Sásdon szerda délelőtt: átadták a teljesen új aszfaltot kapott Dózsa György utcát, és új városközpont alapkőletétele is megtörtént. Az időkapszulába a tegnapi Dunántúli Napló lapszáma is bekerült.

Zsigmond József Zsigmond József

Aki az elmúlt két évben a baranyai kisvárosban járt az csak kapkodhatta a fejét a fejlesztéseket látva. Épült játszótér, sportpark, bölcsőde, települést összekötő járdák, felújított önkormányzati ingatlanok, és két nagyobb utca új burkolatot kapott, korábban a Petőfi utca és a tegnap ünnepélyes keretek között átadott Dózsa György utca, melyen először a helyi óvodások gurulhattak végig. – Hozzá szoktattuk a sásdiakat a nyertes pályázatokhoz, de a siker sosem garantált. A pályázati források végesek, az igények száma viszont végtelenek tűnik. A Dózsa György utcai pályázatunk nem volt a nyertesek között. Nem adtuk fel, a tartalék lista reménysugara hónapokig megmaradt számukra, végül 2021 december érkezet az egész város számára a karácsonyi ajándék: 40 millió forintot nyert el a város a Dózsa utca újra aszfaltozására – említette meg az átadón a város polgármestere, Jusztinger János, aki hozzátette, az önkormányzat 10 millió önerőt is beletett a projektbe, így teljes hosszabban készülhetett el Sásd igazi főutcája. Megemlítette, hogy pályázati és saját forrásból az út melletti két járda őszre megújul, és a városháza előtti park is elkészül. A teljes beruházás összege eléri a 74 millió forintot. Nagy Csaba a terület országgyűlési kormánypárti politikusa szerdán az ünnepélyes átadón illetve a időkapszula elhelyezésének helyszínen kiemelte, hogy mikor az ünnepségre készült, és a kollégáit arra kérte meg, hogy gyűjtsék össze mi történt Sásd városában az elmúlt években, ő is meglepődött olyan sok minden történt (a lista három oldalt tett ki, több percet vett igénybe a felolvasása) melyek közül az egyik legnagyobb, a több mint félmilliárd forintból jövő tavaszra elkészülő új városközpont és a fedett piac beruházása. – A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program a kormány szándéka szerint tovább fog működni, egy plusz jelzővel ellátva. Sásd városa jelen pillanatban három pályázatot nyert, biztos vagyok benne lesz alapkőletétel a mostani mellett a városban – említette Nagy Csaba, aki kitért arra is, hogy az új uszodát hamarosan átadják, miután a kivitelező kijavítja az uszoda szennyvízcsatornáját, amit sikerült mint mondta, elszúrnia. Őri László a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke hangsúlyozta, hogy a siker záloga az együttműködés, együtt gondolkodás, együtt lépés.

