Hosszú hétvége előtt állunk, így legközelebb óvodába, iskolába kedden mennek a gyerekek, míg a felnőttek többsége szintén kedden indul munkába. Az újabb hosszú hétvégére októberig kell várnunk, akkor október 29-től november 1-ig négynapos pihenés vár ránk.

Most pünkösdkor a vonatok június 5-én vasárnap az ünnepnapi, 6-án hétfőn a vasárnapi, 7-én kedden már a munkanapi menetrend szerint közlekednek. A Magyar Államvasutak Zrt. közölte, hogy a forgalmasabb vonalakon a csúcs­időszakokban közlekedő InterCity-vonatokhoz több kocsit kapcsolnak a helyjegyek vásárlásának függvényében, illetve június 4–5-én a Pécs–Villány–Magyarbóly vonalon is hosszabb szerelvényeket állítanak forgalomba. A vonatok több kocsiból állnak majd, egy-egy vonaton így a szokásosnál jóval többen, akár 350-en is utazhatnak.

A Volánbusz-járatok menetrendje is változik, június 5-én, pünkösdvasárnap a munka­szüneti napon, június 6-án, pünkösdhétfőn a hét első iskolai előadási napját és munkanapját megelőző munkaszüneti napon érvényes menetrend szerint indulnak a járatok.

A bevásárlóközpontok szom­baton a szokásos nyitvatartással várják a vásárlóikat, vasárnap azonban a többsége zárva tart, hasonlóképpen pünkösdhétfőn szintén zárva lesznek az üzletek, kivéve a kisboltok.

A megyeszékhelyen szombaton a szokásos módon kell jegyet vásárolni a díjköteles parkolókban, hétfőn ingyenes lesz a parkolás ezen helyeken. A forgalom-csillapított övezetekbe a behajtás és a közterületi várakozás ezen időszak alatt is engedélyhez kötött.