A mobil tyúkólat az alapítvány munkatársai a kémesi óvoda udvarán az ovisokkal avatták fel, együtt költöztették be a csirkéket a guruló „lakásukba”, ami egyrészt további óvodákba, iskolákba is elvihető, másrészt az alapítvány kertjében elhelyezve, illetve mozgatva, a tyúkok segítségével gondosodik az ágyások tisztításáról, trágyázásáról, így a környékre látogató csoportok is megtekinthetik a hasznosságát.

– A jövőben várjuk olyan óvodák, iskolák jelentkezését, amelyek szeretnék, ha ismeretterjesztési céllal elvinnénk hozzájuk a guruló ólat és lakóit, de nyáron is fogadjuk az érdeklődő csoportokat – mondta Kovács Orsolya, az alapítvány munkatársa. A jelentkezéseket a [email protected] e-mail címen várja a szervezet.

Ormánsági stílusú játszóházat építenének

A Vidéken Jó! Alapítvány következő támogatott programja a szövésmesterség felelevenítése lesz, de július 11-től lehet szavazni az új ötletükre is, amelyet a mobil tyúkól ihletett. Mivel annak készítése során a gyerekek előszeretettel bújtak be a házikó formájú ólba, a szervezet a székhelyén, a Szaporcai Cifraházban szeretne elkészíteni egy, az ormánsági építészeti hagyományokat is magán viselő gyermek játszóházat. A vásárlók a siklósi és a mohácsi Tesco áruházakban július 11. és augusztus 7. között kapott zsetonokkal segíthetik támogatáshoz az alapítványt, hogy ez a tervük is megvalósulhasson.