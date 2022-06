A Tudatos Vásárlók Egyesülete arra is felhívja a figyelmet, hogy a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság ajánlása, valamint a hatályos jogszabályok alapján légkondicionáló telepítését, beüzemelését, karbantartását csak olyan vállalkozás végezheti, amely rendelkezik erre vonatkozó jogosultsággal.

Ugyanakkor mielőtt megvásárolnánk a szerkezetet, érdemes utánanézni az érvényben lévő hazai és társasházi szabályozásoknak is, és ennek megfelelően választani. Elképzelhető ugyanis például, hogy nyilatkozatra van szükség arról, hogy jogosultsággal rendelkező vállalkozás telepíti a klímaberendezést, de az is lehet, hogy engedély kell a telepítéshez, vagy meghatározott módon lehet csak felszerelni a külső klímát.

A fogyasztóvédelmi szakemberek a rendszeres karbantartás fontosságára is felhívják a figyelmet – fontos, hogy ezt a feladatot is mindenképp jogosultsággal rendelkező szakemberre bízzuk!

A készüléket, ha csak hűtésre használjuk, legalább évente egyszer célszerű ellen­őriztetni. Ha viszont fűtünk is vele, akkor kétszer ajánlott szakemberrel átnézetni, hogy megfelelően működik-e. A karbantartást akkor is el kell végezni, ha csak ritkán kapcsoljuk be a berendezést, mert az a használat mennyiségétől függetlenül szennyeződhet, gombásodhat.

– A rendszeres karbantartás a gyári garancia és a működési hatásfok megőrzésének is a feltétele, azonban a szakszerű tisztíttatással és ellenőrzéssel egészségünket és készülékünket is megóvhatjuk, élettartamát növelhetjük – emelik ki a fogyasztóvédők. Hangsúlyozva, hogy a kültéri és beltéri egység rögzítési pontjait is rendszeresen ellen­őrizni kell, fontos, hogy azok mindig egyenesek és stabilak legyenek.