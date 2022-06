Nagy kérdés, hogy van-e még olyan rátermett és felelősségteljes vezető, aki képes lenne elvállalni azt, hogy a pécsi városvezetés politikai ambícióival szemben szakmai képviseletet lásson el egy pécsi cég élén. A Tüke Busz Zrt. vezérigazgatói posztjára ismét pályázaton keresne vezetőt, ami már korábban sem sikerült a baloldalnak, a munkát végül Bánkuti István, az igazgatóság elnöke vállalta el. Neki azonban voltak olyan kijelentései, amelyek aligha tetszettek a városházi politikusoknak. A sofőrökre vonatkozó megjegyzése miatt még tüntettek is a cég munkavállalói, de a városvezetés felé is megfogalmazott kritikákat: lapunknak nyilatkozva egyértelművé tette, hogy a vállalat által kínált juttatások mértékét meghatározza, hogy a cég bevételeinek fele a várostól érkezik. Ezt a baloldali városvezető koalícióban többen rossz néven vehették, még a helyi, másik városi cégvezető birtokában lévő szocialista propagandaportálon figyelmeztető lövésként egy cikk is megjelent a cégről.

A jelenlegi vezérigazgató év végéig marad

Bánkuti István ezúttal is azt mondta, hogy nem kíván politikával foglalkozni, várhatóan ez év végéig marad, addig vállalta, hogy vezérigazgatóként viszi a céget.

– Eredetileg is úgy volt, hogy eddig tart a kinevezésem, de operatív módon nem szeretnék vezérigazgatói feladatokat ellátni. Nem is egy hálás feladat és a városvezetésnek is vannak különböző ambíciói. Szeretnék független maradni, van véleményem a cégről. Remélem, hogy találnak egy megfelelő személyt a vezérigazgatói posztra – mondta Bánkuti. Hozzátette: a jelenlegi nehéz helyzetben próbálja a céget megfelelően irányítani és mint mondta, „nagyon sok takarékossági intézkedést tettünk, például kisebb létszámmal működünk, igaz sofőrből még szeretnénk felvenni, de a gázolaj árának emelkedése és az infláció miatt ebből szinte semmi nem látszik”.

Péterffy menekül a süllyedő hajóról

A pécsi Fidesz közleményben reagált, amelyben „messzemenően üdvözlik, hogy Bánkuti Istvántól megválna a városvezetés, de Péterffy Attiláék olyan süllyedő hajóról próbálnak most menekülni, amelyet éppen ők maguk lékeltek meg! Két és fél éve gyakorlatilag csak ezt csinálják: szétvernek korábban jól működő struktúrákat, városi cégeket, szakmai vezetőket rúgnak ki, mert azok szerintük fideszesek, vagyis előállítják a problémát, majd amikor a probléma majdnem betemeti őket – és a pécsieket is –, akkor elkezdenek kapkodni”.

Folyamatosan panaszkodnak az utasok

Az elmúlt időszakban egyébként olvasóink is többször panaszkodtak a kimaradó járatokra, a buszok tisztaságára, a műszaki karbantartás hiányára.

Az önkormányzat tavaly februárban választotta meg Bánkuti Istvánt a Tüke Busz Zrt. igazgatósági elnökének, aki a vezérigazgatói címet is használhatja. A fizetését az elmúlt év végén duplázták meg, a 70 százalékos prémium mellett havi bruttó egymilliót kaphat vezérigazgatóként. A MSZP–DK-s tengely még tavaly nyáron írt ki a Tüke Busz Zrt. vezérigazgatói székére pályázatot, ami sikertelen volt. A posztra ugyanis 22-en pályáztak, de közülük csupán négy személyt tartottak arra érdemesnek, hogy személyes meghallgatásra behívják őket, végül második körös meghallgatásra már nem is került sor egyikük esetében sem.