– Mi hozta Pécsre?

– Rióban találkoztam egy nemzetközi továbbtanulási börzén a PTE sátrával és nagyon megtetszett. Ott határoztam el, hogy ide jövök doktori képzésre a műszaki karra. Még ösztöndíjat is sikerült elnyernem, a Stipendium Hungaricumnak köszönhetően. Dédnagyanyám magyar volt, de érdekes, hogy a döntésemet nem is ez vezérelte, inkább a város fogott meg.

– Nem csalódott?

– Legfeljebb csak pozitívan, Pécs a kedvenc városom lett, pedig voltam már több helyen is az országban, a karantén során Budapesten is éltem. Szeretem, hogy errefelé mindig történik valami, rengeteg fesztivál van, végtelen a lehetőségek tárháza. Amikor lehetőségem van rá, persze hazalátogatok a családomhoz, de jelenleg a jövőmet is itt képzelem el, már rengeteg magyar és külföldi barátot is szereztem.

– Mi a doktori témája?

– Az egészségügy és az építészet határán mozog a kutatásom, azt vizsgálom, hogyan lehet a legkedvezőbb otthonokat kialakítani a demenciában szenvedők számára. Sajnos a családomban is jelen van ez a betegség és eddig nem sok tanulmány született a témában, pedig apróságok is segíthetnek. Érdemes kerülni például a tükröket, ugyanis a tükörképük látványa megzavarhatja a demens időseket. A különböző színek alkalmazása viszont sokban segítheti a memóriát. A munkámmal szeretnék egy hasznos útmutatót létrehozni.

– A TikTok-on több mint százezren követik, mi a titok?

– A járvány idején, a bezártságban kezdtem el videókat csinálni. Gyakran mutatom be viccesen a kulturális különbségeket a videóimban, talán ezért is lettek népszerűek. Megdöbbentő volt például, hogy itt teljesen normális orrot fújni társaságban, de most tulajdonképp már én is magyar vagyok, úgyhogy átvettem a szokást! A családtagjaim ezen a mai napig kiborulnak, még akkor is, ha csak telefonon keresztül hallják.

– Hogy látja, segítheti a közösségi média a kapcsolatépítést?

– Nekem sok ismeretséget, hasznos tanácsot adott a TikTok. Tetszik, hogy itt a valós élethelyzetek jobban előtérbe kerülnek, mint az Instagramon. Az egyetemmel is elkezdtem együttműködni, hogy a videók készítésével bemutassam Pécset és a PTE-t a saját szemszögemből. Ezzel sok külföldihez is eljut a város jó híre.

Otthon érzi magát a megyeszékhelyen

Fernanda Marx Brazíliában született, jelenleg a PTE MIK doktori képzésén tanul. Úgy látja, sok a különbség hazája és Magyarország között, de talál közös pontokat is. – A magyarok és a brazilok is szeretik a társasági életet, nagy hagyománya van a közösségi focimeccsnézésnek, a magyarok egészen jól ismerik a brazil játékosokat is – mondta. Az édes leveseket és a medvecukrot máig furcsállja, de azért ízletesnek találja őket.