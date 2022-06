A négynegyedes ütemekért rajongó sok száz fiatal Andrija Jäger, Palms Croatti, Daniel Meister és Peter Hyde vérpezsdítő dallamait, a környéken lakó mecsekoldaliak pedig a rezegő ablaktáblákat és az álmatlanul töltött éjszakát nem feledik majd egykönnyen.

Nem biztos, hogy a legideálisabb helyszín a Tettye teteje egy egész éjszakás zenei buli megrendezésére. A dimbes-dombos környéken elég kiszámíthatatlanul terjed ugyanis a hang, míg a Tettye téren lakó olvasónk egy árva hangot sem hallott a zenéből, addig a Wass Albert úton és a Havihegyen lehetetlenség volt elaludni.

– Eleinte minimálisan zavart minket a zene, hiszen mi is voltunk fiatalok és húszévesen valószínűleg ott lettem volna én is az első sorban – emlékszik vissza a szombat éjszakai virrasztására olvasónk. – Azonban ahogy telt az idő, egyre feljebb és feljebb csavarták a hangerőt és a végén már csukott ablaknál is elviselhetetlen volt a zaj – meséli olvasónk, aki ezen a ponton panaszt is tett a rendőröknek, akik a telefonon elmondták, hogy rengeteg bejelentést kaptak és vizsgálják az ügyet.

Minden valószínűség szerint a riasztott rendőrök megmérték a helyszínen, hogy hány decibellel bömbölnek a kihelyezett hangfalak, mert az éjszaka egy pontján egyszer csak varázsütésre lecsavarták a hangerőt, amit már nem is tekertek többé vissza. Hajnalban a buli után azonban tovább bosszantotta a környék lakóit, ahogy az ordítozó, sikoltozó fiatalok elindultak hazafelé.

Pécs egy fiatalos egyetemváros és nyilván nem lehet minden nyáreste olyan csendes, mint a nyugdíjasok körében népszerű Hévíz, ám némi kompromisszummal orvosolható lenne, hogy jövőre ne korbácsolja fel sokadszorra az indulatot a tettyei buli. Mivel a rendezvény fizetős volt, ezért mondjuk szerződésben rögzíteni lehetne azt a hangerőszintet, ami felett a fellépők büntetést fizetnének a városnak, így a DJ-k vélhetően nem tolják majd maximumig a hangerő potméterét. És adja magát a kérdés: nem lehetne ideálisabb helyszínt találni ezen rendezvénynek?