A közelgő kánikulai forróság előbb-utóbb a lakásba is beszivárog. Ha szeretné ezt elkerülni, ideje árnyékolástechnikai megoldások után néznie. Az Ingatlanbazár cikke ebben segít.

A legegyszerűbb és a legolcsóbb a nagy színválasztékban, érdes és fényes felülettel is választható reluxa, amely a ház homlokzatát nem módosítja, könnyen az ablakkeretre szerelhető. Alapvetően az ablak belső oldalára kerül fel. A szalagfüggöny ennél drágább, jellemzően nem is magáningatlanok, sokkal inkább irodaépületek nyílászáróinál használják. Nehéz takarítani, viszont hatékony fényvédő. A sáv- vagy belső roló, árnyékolásra kevéssé alkalmas, viszont teljes fényzárásra kiváló. Éppen ezért a leggyakrabban tetőréti ablakok belső oldalaihoz kedvelt.

A redőnyökből igen széles a skála, jó hír, hogy a megrendeléstől számított 2–3 héten belül megtörténhet a kivitelezés, tájékoztatott Újhelyiné Bús Alexandra, az Alföldablak Kft. munkatársa. A felső tokos redőnyöket alumínium- és műanyag kivitelben gyártják, bár az utóbbi a lakosság körében népszerűbb: olcsóbb, valamint jó hő-, fény- és hangszigetelő hatású. Ugyanakkor fontos, hogy színes kivitel ebből nem kérhető, mert nem UV-álló.

Az alumíniumredőny azért is jó, mert a faerezet-mintájú, színes nyílászáróhoz illő is gyártatható belőle. Ebből létezik külső tokos verzió is a műanyagéhoz hasonló tokkal, illetve a redőny valamennyi léce, vagyis a teljes palást szigetelt – ez igaz a külső, felső, vakolható tokos, fehér vagy színes kivitelűre is.

Valamennyi redőnytípusra igaz, így a színes vagy fehér kivitelű felső tokos redőnyre is, hogy akár falikapcsolóval vagy távirányítóval működő, motoros verzióban is kérhető, de csakis alumíniumkivitelben. A redőnyök közül ez a legmagasabb kategória, igaz, a legdrágább is. Mindezt tükrözi az élettartam is, ami elérheti a húsz évet. Azt tudni kell, hogy az alumínium világpiaci ára folyamatosan emelkedik, jelenleg a napi árazás sem ritka. Kiemelendő, hogy az árnyékolástechnikai szakember hatásköre csakis a motoros redőny felszereléséig terjed, nem nyúlhat a lakás villamos hálózatához. Ezért a beszerelés után szükség lesz villanyszerelőre, aki a hálózatra kapcsolja a redőny motorját. A végleges beállítás miatt a nyílászárós cég végzi el a redőnyműködés finomhangolását.

Az abszolút felső kategóriát a vakolható tokos zsalúzia jelenti. A redőny és a reluxa kettőséből kifejlesztett árnyékolástechnikai eszköz lamellái állíthatóak aszerint, mennyi fényt engedjen át. Alapból nem zár teljesen össze úgy, mint a redőnylécek. A nyílászáró külső oldalán helyezkedik el, és alumíniumkivitelben készül, gazdag színválasztékban. Óriási előnye, hogy hatalmas méretekben is legyártható, ezért leginkább a nagy emelő-toló erkélyajtókra szerelik fel.