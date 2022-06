A hazai cserkészszövetség kerületekből áll, a mi Dél-Dunántúl régiónkban működő VI. Cserkészkerület két egyházmegyét is magába foglal, Somogy, Tolna és Baranya is ide tartozik – körülbelül 1400 aktív taggal számolnak.

A kerületeken belüli, őrsöket egyesítő csapatok rendszeresen táboroznak, s év közben is számos foglalkozást, rendezvényt tartanak, ifjú gyermekek, tinédzserek, egyetemisták, családok és öregcserkészek számára egyaránt.

– Kerületi nagytábort viszont csak ötévente rendezünk, ezért is különleges az alkalom. Minden résztvevő egy helyen, közös programokon való részvétellel gyűlik majd össze. A legkisebbek kivételével minden korosztályból érkeznek cserkészek, közülük többen családdal, ahol több tag is cserkész – mondta a Pécsen élő Várdai Levente, a VI. Cserkészkerület elnöke.

A nagyszabású tábort a cserkészek alaposan előkészítik. A gyakorlati fő szervező a szintén pécsi Kovács Mátyás. Lelkes segítőket is bevonnak a cserkészek közül, akik a hozzájuk leginkább közel álló témákba és tevékenységekbe kapcsolódhatnak be.

A cserkészek a táborhelyüket maguknak építik, az étkezések elkészítéséről is közösen gondoskodnak, főznek szabad tűzön is. A tábor a körülményeket tekintve „nomád” lesz, a lelki tartalom és a közösségi élmény azonban annál gazdagabb. A régió cserkészeinek nagy része katolikus, de kisebb arányban protestánsok is megtalálhatók. Mivel a hit fontos eleme a cserkészéletnek, a nagytáborban számos lelki program is lesz.

– Több atyát is bevonunk, akik segítségünkre lesznek a különböző témák mentén tartott közös és egyéni lelki beszélgetések, imádságok során. Minden reggelt kis szertartással, napkezdő imával indítunk. Törekszünk arra, hogy kreatív módokon valósítsuk meg ezt, minél inkább bevonva a tábor résztvevőit. Ahogyan arra is, hogy minden nap legyen egy-egy lelki program, beszélgetés, lehetőség a csendes elmélyülésre is – mondta Várdai Levente.

A táborban közösen mutat be szentmisét Felföldi László pécsi és Varga László kaposvári megyés püspök.

A szervezők minden napra egy-egy témával készülnek, lesz sportos nap, önismereti beszélgetések, illetve tartanak portyát is: ilyenkor az erdőbe kirándulnak és ott is alszanak egy éjszakát a táborhelyen kívül. Készülnek játékokkal, néptánccal, népi játékokkal és dalokkal is.

Határokon átível a program

A tábor próbája is mindannak, amit a csapatok tagjai egész évben megtanultak. – Vallási, természetismereti témák mellett például a tűzrakás fortélyai is előkerülnek – mondta Várdai Levente.

– Érkezik a horvátországi Vörösmartról is egy új magyar cserkészcsapat, akik tevékenységét a mi kerületünk támogatta, júliusban velük is együtt táborozunk – tette hozzá. A hátrányos helyzetű cserkészek táborozásának támogatását is törekednek fedezni, a központi adomany.cserkesz.hu weboldalon a VI. Kerületi Nagytábor esélykiegyenlítés projekt keretein belül online adománygyűjtést is indítottak e célból.