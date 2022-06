– Szívesen válaszolok a kérdéseire, hiszen gombaszedés közben is lehet beszélgetni, legalábbis amíg a térerő is úgy akarja itt az erdőben – fogadja hívásunkat Gerner László, a 2022-es Év Erdésze.

– Miért választotta ezt a szép hivatást? Felmenői között voltak erdészek?

– Valóban jellemző, hogy apáról fiúra száll az erdő szeretete, de erdész nem volt a rokonságban. Ennek ellenére mégis a családból jött az indíttatás, ugyanis nagyapám ismerte fel gyerekkoromban, hogy mennyire szeretem a természetet, így tulajdonképpen az ő meglátása terelt az erdészet felé.

– Egyre sűrűbben hallani arról, hogy erdei állatok, vaddisznók, rókák, aranysakálok bukkannak fel már a nagyvárosokban is. Ez általában riadalmat okoz. Van olyan vadállat a Mecsekben, amelytől valóban tartanunk kellene?

– Egyáltalán nem. Az állatok alapvetően félnek az embertől és nagy ívben el is kerülik. A túrázóknak csak a vaddisznótól érdemes tartaniuk, de csak abban az esetben, ha a koca épp a malacait vezeti. Alapvetően azonban túl van lihegve az, amit a hazai vadakkal kapcsolatban olvasni lehet, főleg mifelénk a Mecsekben, ahol azért nem kell medvék felbukkanására számítani.

– A városokban élők a szélsőséges időjárási viszonyokban érik tetten a globális felmelegedést és a klímaváltozást. Mit tapasztal ebből ön az erdőben?

– Tapasztalataim alapján csak megerősíteni tudom azt, hogy valóban változik a klíma. Erre többek között azt tudnám felhozni példának, hogy megjelent a Mecsekben a császárgalóca. Ez a csodálatosan szép, ízletes gomba eddig a tőlünk jóval délebbre lévő erdőkben volt csak megtalálható, immár azonban a Mecsekben is megjelent nagy mennyiségben. Márpedig ez a magas hőmérsékletet kedvelő gomba azért van terjedőben, mert bizony tagadhatatlan a felmelegedés.

– Divatos manapság olyan „túlélésre” oktató túrákon részt venni, amelyek az ehető erdei növények felismerésére oktatnak. Mi a véleménye ezekről?

– Valóban rengeteg ehető növény található az erdőben a szamócától a szederfélékig, de a legtöbb ehető apró bogyó nem a modern kor emberének szája ízéhez igazodik. Szerintem az erdőben a gomba és a vadhús az, amiből igazán ízletes ételt lehet készíteni.



Elmélet és gyakorlat is volt a szakmai versengésen

Mintegy kétszáz indulót megelőzve nyerte Gerner László, a Mecsekerdő Zrt. Pécsváradi Erdészetének kerületvezetője az Év Erdésze címet a százötven esztendős Országos Erdészeti Egyesület éves versenyén. A Szászváron lakó erdész Baranya Megyében 14-fős mezőnyből jutott az országos döntőbe, ahol húsz szakmabelivel mérte össze felkészültségét. A 19 magyar megyei bajnok egy Erdélyből érkezett erdésszel egészült ki a Pilisi Parkerdőben rendezett kétnapos finálén. A döntőben 15 különböző elméleti és gyakorlati erdészeti feladatban, illetve koronglövészetben mérték össze felkészültségüket a szakemberek.