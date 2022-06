Az országban egyedülálló közgyűjteményi kultúrközpont kialakítása vette kezdetét Komlón – a város turisztikai vonz­erejének növelését célzó beruházás során a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény teljesen megújul, kiegészülve egy, a 21. századi igényeknek megfelelő új látogatóközponttal.

Mint ismeretes, a fejlesztés az egyike annak a négy nagyberuházásnak, amelynek megvalósítására 2020 novemberében összesen mintegy 3,5 milliárdos kormányzati forrást kapott a város. Ebből 900 millió forintot fordítanak a könyvtár és muzeális gyűjtemény épületének teljes megújítására, amelynek tetőterében kap helyet a modern, négy teremmel ellátott látogatóközpont.

– Egy évtizeddel ezelőtt fogalmazódott meg a Dino-program terve, a turizmus fellendítését célul kitűzve, illetve, hogy köztudatban rozsdás Komlóként élő képet megváltoztassuk úgy, hogy közben nem távolodunk el a gyökereinktől – vázolta a kezdeteket a kivitelezés indulása kapcsán tartott tegnapi sajtótájékoztatón Polics József, Komló polgármestere.

Komló és a bányászat szorosan összefonódik - ehhez kapcsolódva a könyvtár és muzeális gyűjtemény stratégiájának középpontjában a jura korban a Mecsekben élt, a bányászat során felfedezett és Magyarországon elsőként azonosított dinoszaurusz, a Komlosaurus carbonis áll, amely Komló városról és a feketeszénről kapta a nevét.

Polics József kiemelte, a cél, hogy jövő nyárra, a turistaszezon idejére az új, nemzetközi szintű látogatóközpont megnyíljon.

Steinerbrunner Győzőné, a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény vezetője hangsúlyozta, az országban egyedülálló projekt valósul meg a most indult beruházás során, ami példaként szolgálhat a közgyűjtemények számára.

– Újszerű, és talán Magyarországon az egyetlen olyan város Komló, ahol egy épületben könyvtár és muzeális gyűjtemények együtt gondolkodva, közös koncepció köré építve dolgoznak azon, hogy a város lakosságának minden rétegét megszólítsák, szolgáltatásaik színvonalát folyamatosan emeljék. A látványos virtuális kiállítás minden eleme a település múltjához illeszkedik majd, tanítja a rég-, őrzi a közelmúlt emlékeit – tette hozzá az intézményvezető.

Négy új terem kap helyet a tetőtérben

A tetőtéri látogatóközpont négy teremből áll majd – az egyikben a kiállítás tematikájához kapcsolódó filmeket vetítenek, a nagyobb csarnokban a Komlosaurus és egyéb dinoszaurusz leletek kapnak helyet, illetve a Villányban talált ősfóka és őscápa is megjelenik. A harmadik teremben a Mecsek hegység keletkezését, a szén kialakulását, a bányászati tevékenységet, a bányász életmódot, Komló várossá válását mutatják be, míg a negyedik helyiségben jégkorszaki kiállítóterem nyílik.

A megújuló épület konferenciák, de akár családi rendezvények tartására is alkalmassá válik, az előcsarnokban ruhatár, helyi kézművesek portékáit is kínáló üzlet, és büfé is szolgálja majd a látogatók kényelmét.