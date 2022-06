A Vár Napja idén a sok történelmi időutazás mellett levendulaszürettel és művészvasárnappal is várja az érdeklődő kicsiket és szüleiket egyaránt.

Az izgalmas események szombaton 9 órakor táborveréssel és sátorállítással veszik kezdetüket. Fél órával később a legkisebb apródokat Szabó-­Beck Angéla készíti fel az eseményekre egy „Ringató” foglalkozáson, majd 10 órakor indul a vigasság a fanfárok hangjára.

Lesz Végvári vitézek harci bemutatója, amit várvezetés követ majd a pincétől a padlásig. Könyvbemutató és gyerekműsor is várja a látogatókat, majd doktorok, felcserek és borbélyok avatják be őket a végvárak fegyverei és a harci sérülések orvoslásának tudományába.

A bátrabb gyerkőcök 13 órától a beszédes nevű „Lovagverő” foglalkozáson megküzdhetnek majd a lovagokkal is, ami után mesés-játékos családi várvezetésen vehetünk részt. Fél háromkor Császár Levente mesemívestől tanulhatunk a Mecsek mondavilágáról, hogy aztán 16 órakor a bátor férfi jelentkezők kipróbálhassák magukat a Vitézi próbatételekben, melyek között lesz szkander- és asszonycipelő verseny is. A viaskodásokban megfáradt gyermekeket és szüleiket egy utolsó próbatételként 17 órától „Zoknicsata” várja, melynek során összecsaphatnak a látogatók a vitézekkel és a lovagokkal. A napot a szokásos várkarolás zárja, amely immár hagyomány a pécsváradiak és a visszatérő látogatók körében.

A megállás nélkül zajló események és programok között azért az sem fog unatkozni, aki kicsit megpihenne. A Siklósi Sárkányos Lovagrend vár­udvaron vert táborában lehetőség lesz kardvívásra, vagy akár arra, hogy bárki beöltözzön lovagnak vagy udvarhölgynek. Azoknak sem kell elkeseredniük azonban, akik a közelharc csörtéi helyett inkább a távolból viaskodnának, hiszen szombaton egész nap várja majd az íjászpálya a kicsiket és nagyokat, akik emellett levendulaműhelyben, kovácsműhelyben is vendégeskedhetnek, de tanulhatnak csuhéfonást, kerámiafestést, vagy akár gyöngyfűzést is. Az inasként elkészített ajándékokért váradi petákkal lehet majd fizetni, melynek árfolyama 400 forint.

A rendezvény 1200 forintos karszalaggal látogatható, mely a másnapi Művészvasárnap zenés és cirkuszi eseményeire is érvényes lesz.