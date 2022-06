Már 2019 őszén megvolt a közbeszerzésen nyertes kivitelezője a közel négymilliárdos új Vásárcsarnoknak, így az előkészítést követően elindulhatott a munka. Egy ilyen volumenű épület esetében a tervezés, engedélyek megszerzése, az útkapcsolatok megtervezése, elgondolása mind-mind évekig tartanak, így a most még regnáló baloldali önkormányzat feladata volt az építés, valamint annak biztosítása, hogy a megemelkedett építőipari árak miatt a többletforrást biztosítsa. A baloldaliak azonban sokáig vártak ezzel, holott az EIB-hitelkert rendelkezésükre állt - amit más ügyben is kihasználtak -, végül aztán az általuk sokat támadott kormány meg is adta a többletforrást.

Emlékezetes a sokkal kisebb költségvetésből gazdálkodó Komlón szintén hasonló helyzetben a jobboldali városvezetés rögtön reagált, hogy a munkálatok ne csússzanak meg. Kapcsolódó anyagunkért katt ide.

Emiatt viszont a Vásárcsarnok bérlőiben bizonytalanságot ébresztettek fel, hiszen azt is bejelentette Péterffy Attila, Pécs polgármestere, hogy ideiglenes helyre kell költözniük a bérlőknek, mert két fejlesztést – a régi Vásárcsarnok átalakítását és az új építését – kellene egyszerre elvégezni a finanszírozási ütemterveknek megfelelően. A helyzet akkor változott meg, amikor végül a baloldal lemondott a régi Vásárcsarnok szolgáltatóközponttá történő átalakításáról és az ezzel járó több száz millió forintos támogatásról. A Péterffy Attila-féle önkormányzat bérlőkkel való egyeztetését is számos kritika érte, a szocialista-DK-s önkormányzat közleményében megpróbálta hitelteleníteni a kritikákat, a kifogásokat, a panaszosok véleményét lekezelően hamis hírnek, vagyis hazugságnak akarta beállítani.

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető keddi bejegyzésében kitért arra, hogy megköszöni "a baloldali városvezetésnek, hogy korábbi kampányígéretükkel ellentétben nem állították le ezt a beruházást és egy év tétlenkedés után végül ők is a vásárcsarnok ügye mellé álltak".

- Örömmel jelentem, hogy sok év előkészítés és építés után július 8-án megnyitja kapuit az új vásárcsarnokunk! - fogalmazott a politikus.

Csizmadia Péter így nyilatkozott Facebook bejegyzésében:

"Kedves Pécsiek!

Örömmel jelentem, hogy sok év előkészítés és építés után július 8-án megnyitja kapuit az új vásárcsarnokunk!

Büszke vagyok arra, hogy 2015-ben részt vehettem azon az ünnepélyes találkozón, amikor Páva Zsolt polgármester és Orbán Viktor miniszterelnök aláírták a beruházást lehetővé tevő Modern Városok Program pécsi szerződését. Akkor és ott dőlt el, hogy a pécsieknek belátható időn belül korszerű, XXI. századi vásárcsarnoka lesz.

Külön öröm, hogy még az előző ciklusban, gazdasági bizottsági elnökként és képviselőként részese lehettem a megvalósulás valamennyi döntésének: a tervezéstől a kivitelező megbízásáig.

Köszönet a baloldali városvezetésnek, hogy korábbi kampányígéretükkel ellentétben nem állították le ezt a beruházást és egy év tétlenkedés után végül ők is a vásárcsarnok ügye mellé álltak. Ezzel a bölcs döntésükkel ők is a siker részeseivé váltak.

Kívánom a pécsieknek, hogy leljenek elégedettséget az új vásárcsarnokban, hiszen végső soron ez az épület nekünk, a pécsiek közösségének létesült."