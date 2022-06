Íme a legfontosabb tudnivalók az egy hét múlva startoló rendezvény kapcsán!

Zene

A Fishing továbbra is a legjobb alternatív és underground élőzenei produkciók rendezvénye. A legfiatalabbaktól (Carson Coma, Krúbi, Esti Kornél, Blahalouisiana, Csaknekedkislány, Elefánt, Bohemian Betyars, Analog Balaton, Deva, Platon Karataev, Ricsárdgír) kezdve a régebb óta kedvelt produkciókon (30Y, hiperkarma, Vad Fruttik, Kiscsillag, Péterfy Bori & Love Band, Bëlga) át ott lesznek a legkedveltebb hip-hop előadók (Beton.Hofi, HOLI, 6363, De:Nash) is. Először lép fel a Fishingen a Szűcs, azaz Szűcs Krisztián, a HS7 frontemberének zenekara, a Mitsoura, a KFT, a Muzsikás, a Balaton (akik a Víziszínpadon is játszanak) és a Kontroll Csoport. Ez persze csak a jéghegy csúcsa, hiszen 4 nap alatt összesen több, mint 130 zenei produkciót, többek között különleges összeállásokat, más fesztiválon nem látható formációkat is megnézhet Orfűn a közönség, a részletes program itt tekinthető meg.

SEMMI TISZTÁS - az új helyszín

A Semmi tisztás a fesztivál feletti erdőben egy olyan új nem zenei helyszín, ahol nyugalom és csendesebb programok várják a közönséget. A nap jógával indul, mélyrelaxációval és handpan hangutazással folytatódik, majd a Szendrői Csaba (Elefánt) nevével fémjelzett közös olvasásra (Olvasni szabad!) invitálják a fesztiválozókat. Az érdeklődők kora délután izgalmas beszélgetéseket hallgathatnak meg a Dalfutár alkotóival, zeneipari háttérmunkásokkal vagy menő kliprendezőkkel. A fesztivál mozija is ide költözött, ahol a közönség sötétedéskor a Budapesti Metropolitan Egyetem hallgatóinak rövidfilmjeiből láthat válogatásokat – minden este egy filmes és egy animációs blokkban.

Forrás: Fishing on Orfű

FOO alkoholstratégia

A Fishing on Orfű az első könnyűzenei fesztivál, amely felelős alkoholfogyasztásra buzdítja vendégeit a FOO ALKOHOLSTRATÉGIA program segítségével - összhangban a Civil kitelepülők idei fő témájával, az addiktológiával. A FOO ALKOHOLSTRATÉGIA célja, hogy rávilágítson: a kontrollált és átgondolt alkoholfogyasztás hosszabb bulihoz, több élményhez és kellemesebb másnaphoz vezethet. A kezdeményezés kapcsán a fesztivál szórólapokkal és pultokba kihelyezett táblákkal segíti a látogatókat - a felelős alkoholfogyasztással kapcsolatos gyakorlati tippekkel. A Fishing célja, hogy vendégei a lehető legjobban érezhessék magukat Orfűn – alkoholfogyasztás mellett is!

Műanyagmentesség, környezettudatosság

A fesztivál folytatja törekvéseit, hogy a lehető legkisebb legyen ökológiai lábnyoma: idén már csak repoharakat, valamint 100%-ig lebomló PLA-ból készült feles- és borospoharakat használnak a rendezvényen. A melegkonyhás kitelepülők sem használhatnak műanyagot, helyette fa és papír eszközök segítségével étkezhetnek a vendégek. És természetesen továbbra is folyamatosan szedik, gyűjtik és helyben válogatják a fesztivál szemetét, amit szelektíven szállítanak el a helyszínről.

OFF-programok

A Fishing méltán népszerű szabadidőprogramjai közül már rengeteg betelt, aki a fellépőkkel túrázna, az a P.A.S.O.-val fröccsözhet, Varga Liviusszal, Szűcs Krisztiánnal, vagy Leskovics Gábor Lecsóval és Dióssy Ákos Dióval pedig sörtúrára indulhat. Az utolsó jegyek itt érhetők el.

CIVIL LIGET

A Fishing civil kitelepülőinek fő témája idén az addiktológia, azon belül az ártalomcsökkentés, a függőségekkel való küzdelem, a prevenció. A kibővített Civil Ligetben 7 szervezet (Bázis Addiktológiai Szolgálat, Bulisegély Drogambulancia (Menedék), Egészségliget, Ifjúsági Lelki Elsősegély, INDIT közalapítvány, Mensa, Társadalomklinika) képviselteti majd magát, akik napközben számos tartalmas programmal, beszélgetéssel és workshoppal készülnek a témában. A FOO ALKOHOLSTRATÉGIÁHOZ kapcsolódóan az alkohol történetével, veszélyeivel és kockázataival kapcsolatosan is itt tájékozódhatnak az érdeklődők. Minden további információ a Civil Ligetről ITT található meg.

Forrás: Fishing on Orfű

GASZTRO

A Fishing híres gazdag borkínálatáról, változatos melegkonyhás kitelepülőiről, minőségi kávéfelhozataláról. 2022-ben 10 borászat és 30 gasztrokitelepülő kínálatából választhatnak a vendégek, a fesztivál pedig gondolt a vegán, lakto-vegetáriánus, laktóz intoleranciában szenvedő vagy esetleg gluténmentesen étkező vendégekre is. Reggeli idén már 4 kitelepülőnél is fogyasztható, míg minőségi kávéhoz már 6 helyen is hozzájuthatnak a vendégek. Bővebb információ a vendéglátásról ITT található meg.

A 14. Fishing on Orfű 2022.06.29-én délben nyitja meg kapuit. A rendezvénnyel kapcsolatban minden fontos információ megtalálható a www.fishingonorfu.hu weboldalon.