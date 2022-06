„A baloldali városvezetés és Ágoston Andrea, a terület önkormányzati képviselője nem veszi figyelembe a törvényeket, kérésre nem reagálnak, nem tesznek ellene semmit” – írta lapunknak az egyik pécsi szülő, aki szerint a következő problémával nap mint nap találkozni lehet a Béke-park területén: egy naposabb délutánon a rengeteg gyerek és szülő között ott rohangálnak a szabadon engedett kutyák, miközben a kutyafuttatók teljesen üresek.

– Magam is kutyatulajdonos vagyok, de eszem ágában sincs elengedni egy ilyen közterületen a kutyámat, ahol sokszor akár húsz gyermek is játszik, kiabál, mert a legjámborabb kutya is akár játékból fel tud lökni egy pici gyermeket, vagy az eb egy rosszul megítélt helyzetben meg is támadhat egy gyermeket – mondta az édesapa, aki hozzátette: a városvezetésnek már jelezte a problémát, de válaszra sem méltatták és nem is történik semmi, miközben a jogszabályok előírják, hogy a kutyát közterületen csak pórázon lehet vezetni. Azt is javasolta, hogy legalább figyelmeztető táblákat helyezzenek ki. Lapunk munkatársai maguk is jártak a helyszínen több alkalommal, hasonlót tapasztaltak, holott itt békésen meg kellene férniük egymással a kutyásoknak és a gyermekeknek, az is fontos lenne, hogyha a pécsi gyermekek biztonságosan tudnának játszani.

Kerestük a szülő által megnevezett Ágoston Andreát is, aki egyébként munkaidőben állandóan aktív a virtuális térben, a Facebookon folyamatosan, szinte óránként posztolgatja a kormányellenes propagandát, de a pécsieket érintő, valódi ügyre már nem reagált.

Vele szemben Märcz János, a Pécsi Közterület-felügyelet vezetője válaszából az derült ki, hogy ők igyekeznek a valóságban, aktívan az ilyen ügyekben előrelépést elérni. Megkeresésünkre arról tájékoztatott, hogy az elmúlt hónapban is szerveztek kifejezetten a kutyatartással kapcsolatban a kutyafuttatókon lakossági tájékoztatást fórumjelleggel. Szórólapokat, tájékoztatókat osztogattak, és egyeztettek, felvilágosítást tartottak az érdeklődőknek.

Hozzátette: jelzést még nem kaptak a Béke-parkból a kutyák miatt, de tartanak ellenőrzést ott is, és intézkednek a zöldfelületen történő parkolás miatt is, és ha a kutyások is vétenek a szabályok ellen, akkor velük szemben szintén intézkednek.

Märcz János kitért rá, hogy az ebek miatt több helyszínen is végeznek ellenőrzéseket, és az a vegyes tapasztalat alakult ki, hogy van ahol semmilyen probléma nincs, másutt sokat segít a jelenlét, vagy akár a figyelmeztetés. Elsősorban figyelmeztetnek, bírságra egy-egy esetben került sor, de több feljelentést is tettek az ebtartási szabályok be nem tartása miatt. A helyszíni bírság egyébként akár ötvenezer forint is lehet.