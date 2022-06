A tavaly bevezetett nyári menetrend alapján a járatok jelentős része ismét az Orfűt, illetve Abaligetet összekötő 6611-es úton közlekedik, így érintve a Pécsi-tó kedvelt szabadstrandjait is.

Pécsről továbbra is közlekednek a Pécsi-tavat körbejáró autóbuszjáratok, melyek az Orfű, kemping megállóhelyet is érintik. Szintén közvetlen autóbuszjáratokkal érhető el Magyarhertelenden a fürdő is.

Hétköznap jellemzően óránként biztosított az eljutás Pécsről Orfűre, Abaligetre, hétvégén délelőtt és délután pedig még gyakrabban indulnak az autóbuszok Pécs és Orfű között.

Új fejlesztésként a nyári tanszünetben szabad- és munkaszüneti napokon, azaz általában szombaton és vasárnap három közvetlen járat indul Komlóról Orfű irányába. A járatok körjáratként közlekednek a Komló, autóbusz-állomás–Komló (Sikonda)–Magyarszék–Magyarhertelend–Orfű, Horgászfalu–Orfű, kemping–Orfű (Tekeres), forduló–Magyarhertelend–Magyarszék–Komló (Sikonda)–Komló, autóbusz-állomás útvonalon.

A Komlóról 10:00, illetve 17:00 órakor induló járatok az Orfű, mecsekszakáli elágazás megállóhelyen csatlakozást biztosítanak a Pécs felé közlekedő járatokhoz, a Pécs felől érkező járatok az Orfű (Tekeres), forduló megállóhelyen csatlakoznak a 10:49-kor és 17:49-kor Magyarhertelend, illetve Komló felé közlekedő autóbuszokhoz.

A 2022. évi nyári menetrend bevezetésével folytatódik a Balaton elérhetőségének fejlesztése is Dél-Dunántúl térségéből. A tavaly indult és rendkívüli népszerűségnek örvendő, jellemzően szombaton és vasárnap Pécsről, Komlóról Balatonlelle, Fonyód érintésével Balatonmáriafürdőig közlekedő autóbuszjárat idén nyáron már péntekenként is közlekedik, és egészen Zalakarosig meghosszabbítva biztosít közvetlen utazási lehetőséget. Pécsről, Kaposvárról egy új lehetőségnek köszönhetően már nemcsak a kora reggel és délelőtt, hanem délután is eljuthatunk a tó Balatonlelle és Keszthely közötti településeire. Pécsről idén is naponta összesen hat közvetlen gyorsjárat indul Siófok felé, illetve két járat – Dombóvár, Siófok, Veszprém érintésével – továbbra is egészen Balatonfüredig közlekedik.

Az új menetrendi fejlesztés része annak a komplex közlekedésfejlesztési programnak, amelynek keretében a MÁV–Volán-csoport menetrendi módosításokkal és jármű-fiatalítással emeli az utaskiszolgálási színvonalát.

A Volánbusz a megyeszékhellyel való összeköttetést erősítő új, ütemes helyközi menetrendet vezetett be a múlt év végén, amely jelentős javulást eredményezett a Pécs és Komló közötti helyközi szolgáltatásban, és naponta négy vonatpár közlekedik a Dombóvár–Komló vonalon. A vonatok csatlakozást biztosítanak a Budapest és Pécs, illetve a főváros és Kaposvár közötti InterCity-járatokhoz is.

Baranya megye helyközi autóbusz-állományát – a szintén 2021-ben érkezett 20 darab Credobus Econell és 2 darab Credobus Inovell után – decembertől 4 darab új, nagy befogadóképességű, környezetkímélő, Volvo 8900 típusú jármű frissítette, amelyek legfőképp a Komló–Mánfa–Pécs, a Pécs–Hosszúhetény–Komló, a Pécs–Sásd–Kaposvár, a Pécs–Szemely, a Komló–Magyarhertelend–Sásd és a Pécs–Kökény vonalon teljesítenek szolgálatot.