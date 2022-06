Mozi

Uránia Mozi – Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Lightyear (szo–v: 13.30, 15.45, 18.00), Jurassic World: Világuralom (20.15).

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Downton Abbey: Egy új korszak (szo: 17.30), A játszma (v: 17.30), Szerelmes nehézfiúk (v: 17.30), A művészet templomai – Tutanhamon (szo: 18.00), Minden, mindenhol, mindenkor (szo: 20.00), Főzőtanfolyam (újra)kezdőknek (v: 20.00), Ahol a nap felkel Párizsban (szo: 20.00), Nick Cave – This Mush I Know To Be True (v: 20.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A játszma (szo–v: 13.10, 18.15, szo: 22.15), A keltetés (szo–v: 20.30, szo: 22.30), A kis Nicolas és az elveszett kincs (szo–v: 10.45, 15.10), A rosszfiúk (szo-v: 13.00), Az elveszett város (szo–v: 17.45), Az Északi (szo: 21.30), Badman – A nagyon sötét lovag (szo–v: 20.00), Bazi nagy francia lagzik 3. (szo–v: 13.15), Doctor Strange az őrület multiverzumában (szo–v: 17.20), Encanto (szo–v: 11.00, 15.20), Főzőtanfolyam (újra)kezdőknek (szo–v: 10.45), Jurassic World: Világuralom (szo–v: 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, szo: 21.30, 3D: szo–v: 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30), Katinka (szo–v: 10.15), Lányok Dubajban (szo–v: 20.30), Legendás állatok: Dumbledore titkai (szo–v: 13.00), Lightyear (szo–v: 11.15, 13.30, 15.45, 18.00, 20.00, 3D: 10.15, 12.30, 14.45, 17.00, 19.15), Pipiána Hoppsz és a sötétség hörcsöge (szo–v: 10.00), Pirula Panda (szo–v: 11.00), Sonic, a sündisznó 2. (szo–v: 12.00, 15.30), Top Gun Maverick (szo–v: 14.30, 16.00, 17.10, 18.40, 19.50, szo: 21.15, 22.30).

Szombat

Színház

Bóbita Bábszínház (Zsolnay V. u. 50.): Dödölle (10.00), Síppal-dobbal-bábbal Vitéz László (Pályi János vendégelőadása, 17.00).

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Janus Festival 2022: The Universal (15.30), Beggar’s blessing/A koldus áldása (17.30).

Pécsi Horvát Színház (Anna u. 17.): Janus Festival 2022: Worm in human heart/Féreg az emberi szívben (20.00).

Turmix

Pellérd (Brázay Kastélypark): 18. Pellérdi Juniális. Programokból: horgászverseny, főzőverseny, kézműves kiállítás, kalandtár, célbadobós játék, kézműves foglalkozás, gyermekműsor, ABBA Sisters, Fiesta, Takács Tamás, Desperado, tűzijáték, utcabál (10.00).

Zsolnay Negyed (Planetárium): A világűr felfedezése (15.00), Kalandozás a csillagos égbolton (16.00), Kerámia terem: Kerámia élményfestés (15.00), Látogatóközpont: Varázsóra – Megrázó kísérletek (15.00).

Vasárnap

Koncert

Pécs (Káptalan Kert): Bagossy Brothers Company koncert (20.00).

Turmix

Military- és Kalandpark (Pécs-Somogy és Pécs-Vasas között): A Mecsek lábánál kialakított Pécsi Military és Kalandpark – ahol lőtér is működik-, mindenki számára élvezetes, kihívásokkal teli, mégis teljesíthető élménypark (9.00).